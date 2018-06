Der Rüstungskonzern Rheinmetall akzeptiert im Zusammenhang mit umstrittenen Griechenland-Geschäften ein von der Staatsanwaltschaft Bremen verhängtes Bußgeld in Höhe von mehr als 37 Millionen Euro. "Bei Rheinmetall sind Fehler gemacht worden, dafür stehen wir gerade", sagte Vorstandschef Armin Papperger der Süddeutschen Zeitung. "Herumlavieren hätte uns gar nichts gebracht." In einer Mitteilung unterstrich der Konzern, dass mit der Zahlung das Strafverfahren gegen die Bremer Tochtergesellschaft Rheinmetall Defence Electronis (RDE) abgeschlossen sei.



In den Ermittlungen ging es um den Vorwurf, bei Rüstungsgeschäften mit Griechenland habe es unerlaubte Zahlungen durch einen Repräsentanten des Konzerns in Griechenland gegeben. RDE wurde nach Unternehmensangaben im Rahmen des Verfahrens zur Last gelegt, durch einen Mangel an internen Kontrollen die verdächtigen Zahlungen an den Vertriebspartner nicht aufgedeckt und unterbunden zu haben.



RDE hatte im vergangenen Jahrzehnt das Flugabwehrsystem Asrad für 150 Millionen Euro an Griechenland geliefert. Griechenland hatte zu dieser Zeit gemessen an seiner Wirtschaftsleistung die höchsten Rüstungsausgaben in der Europäischen Union. Dies war einer der Gründe für die enorme Verschuldung des Landes. Im Zusammenhang mit mutmaßlichen Schmiergeldzahlungen an griechische Entscheider war gegen mehrere Rüstungskonzerne ermittelt worden.