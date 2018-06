Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich zu Jahresbeginn erneut verbessert. Der ifo-Index zum Geschäftsklima stieg im Januar bereits zum dritten Mal in Folge. Er legte 1,2 Punkte zu und kletterte von 105,5 auf 106,7 Punkte, wie das ifo Institut in München am Montag mitteilte.



Fachleute hatten angesichts des niedrigen Ölpreises und des zuletzt schwachen Euros mit dem Plus gerechnet. Allerdings spielten die Entscheidung der Europäischen Zentralbank EZB für den umstrittenen Ankauf von Staatsanleihen und die Wahl in Griechenland für diese Befragung noch keine Rolle.

Die Unternehmen seien merklich zufriedener mit ihrer aktuellen Geschäftslage gewesen, sagte ifo-Chef Hans-Werner Sinn. Zudem blicken sie wieder mehrheitlich optimistisch auf die kommende Entwicklung. "Die deutsche Wirtschaft startet gut ins neue Jahr", sagte Sinn.



Die Firmen bewerteten im ersten Monat des Jahres nicht nur ihre aktuelle Lage deutlich besser, sie sind auch für die nächsten Monate zuversichtlicher als noch im Dezember. Der ifo-Index wird monatlich durch die Befragung von rund 7.000 Unternehmen ermittelt.