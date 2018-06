Der unter Druck geratene VW-Vorstandschef Martin Winterkorn hat kurzfristig seine Teilnahme an der Klausurtagung der Fraktionsspitzen von Union und SPD abgesagt. Das teilte der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann mit. Winterkorn habe das mit der Teilnahme an Gremiensitzungen des Volkswagen-Konzerns begründet. Auch ein VW-Sprecher bestätigte die Absage, nannte aber keine Gründe.



Welche "Gremiensitzungen" hinter der Absage Winterkorns stecken, war zunächst nicht zu erfahren. Nach Informationen der dpa soll die Sondersitzung in Salzburg stattfinden. Das Bundesland Salzburg ist die Heimat von VW-Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch, dort ist auch der Familiensitz der Porsches.



Das Präsidium, der engste Kreis des VW-Aufsichtsrats, wollte aber nach dpa-Informationen über einen Ausweg aus der Führungskrise beraten, nachdem Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch von Winterkorn abgerückt war. "Ich bin auf Distanz zu Winterkorn", hatte er dem Spiegel gesagt und damit für Turbulenzen im Unternehmen selbst und bei den Eigentümern gesorgt. Das Präsidium ist mit seinen sechs Mitgliedern der Kern des 20-köpfigen Aufsichtsrats und bereitet entscheidende Weichenstellungen des Kontrollgremiums vor.



Die Frankfurter Allgemeine Zeitung will aus Kreisen erfahren haben, dass Winterkorn in Salzburg eine Verlängerung seines Vertrags fordern will. Dass Winterkorn nicht klein beigibt und freiwillig geht, war allgemein erwartet worden.

Eigentlich wurde der VW-Chef am Nachmittag in Göttingen erwartet, wo die Fraktionsführungen von CDU/CSU und SPD ihr Arbeitsprogramm abstecken. Sie hatten Winterkorn als Gast eingeladen, er sollte über das Thema "Wirtschaft und Innovation" sprechen. Die Einladung war lange vor Beginn des Machtkampfs bei VW ausgesprochen worden. Der Entwicklungsvorstand der Kernmarke VW-Pkw, Heinz-Jakob Neußer, werde Winterkorn nun bei der Klausurtagung vertreten, sagte ein Konzernsprecher.

Ein Zusammenhang mit der aktuellen Führungskrise bei Volkswagen liegt zwar auf der Hand, doch der Autobauer mit seinen zwölf Marken hat diverse Gremien auch fürs Tagesgeschäft, bei denen Winterkorn womöglich bei einer dringenden Besprechung anwesend sein muss. In den letzten Tagen hatte Winterkorn seine öffentlich bekannten Termine eingehalten, zuletzt am Sonntag und Montag auf der weltgrößten Industrieschau Hannover Messe.

Winterkorn war bis zu der Piëch-Aussage als Nachfolger des VW-Patriarchen an der Spitze des Aufsichtsrates gehandelt worden. Nun steht nicht nur sein möglicher Wechsel an die Spitze des Kontrollgremiums infrage, sondern auch sein weiterer Verbleib im Vorstand. Sein Vertrag als Volkswagen-Chef läuft Ende 2016 aus, Piëchs Vertrag als Aufsichtsratschef hat eine Laufzeit bis zum Frühjahr 2017.