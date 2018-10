Das kriselnde Fast-Food-Unternehmen McDonald's hat unter öffentlichem Druck eine Lohnerhöhung für Zehntausende Mitarbeiter in den USA beschlossen. Ab Juli werde das Einstiegsgehalt einen Dollar über dem Mindestlohn im jeweiligen US-Bundesstaat liegen, teilt McDonald's mit.



Bis Ende 2016 solle der durchschnittliche Stundenlohn von neun auf zehn Dollar steigen. Zudem wolle der Konzern Angestellten künftig unter bestimmten Bedingungen bezahlte Auszeiten erlauben. Bei dem angeschlagenen Unternehmen steht damit die nächste große Veränderung an. Erst kürzlich hatte McDonald's-Deutschland bekannt gegeben, künftig auch am Tisch zu bedienen. In einigen großen Filialen wird dieser Service bereits angeboten.

Von den nun in den USA beschlossenen Maßnahmen profitieren allerdings nur Mitarbeiter in den konzerneigenen Schnellrestaurants. Da 90 Prozent der insgesamt über 14.300 US-Filialen von Franchise-Partnern betrieben werden, betrifft die Maßnahme nur etwa 90.000 von insgesamt rund 750.000 Angestellten. Die mehr als 3.100 Franchise-Nehmer würden selbst entscheiden, teilte McDonald's mit.



Mehr Bildungsangebote

Dafür gab es umgehend Kritik von der Washingtoner Denkfabrik Economic Policy Institute (EPI), die sich für die Rechte von Geringverdienern einsetzt. "Wenn McDonald's sich wirklich um seine Arbeiter kümmern würde, sollte es seine Franchise-Partner ermuntern, die Löhne zu erhöhen, oder das selber in den Franchise-Verträgen vorschreiben", teilte das EPI mit.

Zusätzlich plant der weltgrößte Fast-Food-Konzern, Mitarbeitern Bildungsangebote zu unterbreiten. Das Unternehmen will Angestellten beispielsweise bei Schulabschlüssen helfen. Falls Englisch nicht die Muttersprache sei, können die Beschäftigten künftig auch Sprachkurse belegen. Diese Angebote sollen auch für Mitarbeiter der Franchise-Partner gelten.



Wettbewerb um Arbeitskräfte

Der Fast-Food-Konzern steht wegen seiner Arbeitsbedingungen schon lange in der Kritik. Mitarbeiter protestieren und streiken regelmäßig für höhere Löhne. Nachdem die US-Arbeitslosenrate kräftig gesunken ist und zuletzt auch andere Großunternehmen aus dem Niedriglohnsektor die Gehälter erhöhten, wurde der Druck auf McDonald's größer.

Auch aufgrund des schrumpfenden Angebots an Arbeitskräften dürfte das Unternehmen nun gehandelt haben. Branchenkenner Mark Kalinowski vom Analysehaus Janney Montgomery Scott sagte der New York Times, ein McDonald's-Manager habe ihm kürzlich anvertraut, dass das Unternehmen die Löhne erhöhen müsse, um die Angestellten halten zu können.



Zahn im Essen

Der Umsatz im US-Heimatmarkt sinkt seit Monaten. Auch in China gibt es Probleme: 2014 hatte das Unternehmen mit einem Fleischskandal bei einem Zulieferer zu kämpfen. Dort sah sich McDonald's auch zu einer Entschuldigung gezwungen, nachdem in Speisen Plastikteile und ein Zahn gefunden worden waren.



Anfang März übernahm der neue Vorstandschef Steve Easterbrook vom erfolglosen Vorgänger Don Thompson. Nach Amtsantritt kündigte Easterbrook in ungewohnt deutlichen Worten Veränderungen an. McDonald's leide unter einem aggressiven Wettbewerb und müsse sich den neuen Vorlieben der Verbraucher anpassen.