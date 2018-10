Der brasilianische Staatskonzern Petrobras hat nach eigenen Angaben im Zuge eines Korruptionsskandals schwere finanzielle Einbußen hinnehmen müssen. Verluste in Höhe von 2,1 Milliarden Dollar (rund 1,9 Milliarden Euro) wurden wegen Wucheraufträgen und anderen Kosten verzeichnet, wie aus dem lange überfälligen Finanzbericht hervorging, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Darin wurden auch Abschreibungen im Umfang von 6,2 Milliarden Real (rund 1,9 Milliarden Euro) infolge der Affäre erwähnt.

Die Schmiergeldaffäre bei Petrobras gilt Ermittlern als der größte Korruptionsskandal in der Geschichte des südamerikanischen Landes. Baufirmen sollen mindestens 800 Millionen Dollar (rund 745 Millionen Euro) an Bestechungsgeldern gezahlt haben, um von Petrobras überteuerte Aufträge zu bekommen. Ein Teil des Geldes soll an die regierende Arbeiterpartei und deren Verbündete geflossen sein. Anfang März hatte Generalstaatsanwalt Rodrigo Janot Ermittlungen gegen 54 weitere Verdächtige beantragt, darunter überwiegend führende Politiker. Die unsauberen Geschäfte sollen laut Petrobras zwischen 2004 und 2012 abgewickelt worden sein.

Petrobas war lange der Stolz der brasilianischen Industrie. Der Konzern ist das mit Abstand größte brasilianische Unternehmen und eine der größten Ölfirmen weltweit mit einem jährlichen Umsatz von mehr als 120 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen gilt in der Offshore-Ölförderung als technologisch führend und verfügt über die am schnellsten wachsenden Ölreserven. Doch der Korruptionsskandal hat das Land in eine moralische Krise gestürzt.

Auch Präsidentin Dilma Rousseff ist im Zuge der Affäre in den vergangenen Monaten zunehmend unter Druck geraten. Zwar bestreitet die Staatschefin eine persönliche Verwicklung in den Korruptionsskandal; zudem ist bisher nicht bekannt, dass die laufenden Ermittlungen sich gegen sie richten. Doch Kritiker glauben, dass sie von den Schmiergeldern wusste. Rousseff war von 2003 bis 2010 Verwaltungsratsvorsitzende von Petrobras.