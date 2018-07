Europas größter Autobauer Volkswagen erwartet heute rund 3.000 Anteilseigner zu seiner Hauptversammlung. Das Aktionärstreffen ist das erste nach dem Rücktritt von Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch. Am Anfang der Führungskrise war der Chefkontrolleur öffentlich von Konzernchef Martin Winterkorn abgerückt. Doch eine starke Allianz hatte sich hinter Winterkorn gestellt. Seit Piëchs Rücktritt führt nun Aufsichtsratsvize Berthold Huber von der Gewerkschaft IG Metall kommissarisch die Geschäfte des Kontrollgremiums. Wer Piëch als Chefkontrolleur nachfolgt, ist unklar.

Huber wird auch die Hauptversammlung in Hannover leiten. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Aufsichtsratskreisen erfuhr, soll am Dienstag keine Entscheidung über die Piëch-Nachfolge fallen. Allerdings dürfte es erste Weichenstellungen für die Auswahl von Kandidaten geben.

"Der Aufsichtsrat ist arbeitsfähig, das Management ist voll funktionsfähig", hatte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vor gut eineinhalb Wochen gesagt, als Piëch zurücktrat. Das Land ist VW-Großaktionär. Man werde mit Ruhe und Umsicht beraten, wer Piëchs Posten übernehme. Es gebe keinen Grund zur Eile. Ziel sei es, dass das Gremium einen einstimmigen Vorschlag unterbreite.

Die Aktionäre werden auch die geschäftliche Situation des Konzerns diskutieren. Volkswagen stehe als Ganzes gut da, sagte der Präsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Ulrich Hocker, der dpa. "Klar ist, dass es trotzdem eine ganze Reihe von Baustellen gibt", so Hocker. So falle die Rendite des Stammmarkengeschäfts mit 2,5 Prozent nach wie vor zu niedrig aus. "Bei der Modellpolitik in den USA – dort fehlen die großen SUVs im Angebot – muss ebenfalls dringend nachgebessert werden", sagte der Aktionärsschützer. Der Zusammenschluss der beiden Lkw-Marken MAN und Scania verlaufe außerdem zu langsam. "Die erhofften Synergien sind hier noch nicht gehoben. Die Absatzzahlen in Brasilien und Russland sind dramatisch zurückgegangen und das lange angekündigte preiswerte Budget-Car, etwa für den indischen Markt, ist noch immer nicht marktreif", sagte Hocker.