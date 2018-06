Die britische National Express und die niederländische Abellio haben den milliardenschweren Auftrag für den Regionalverkehr in Nordrhein-Westfalen gewonnen. Ab 2018 sollen sie mit dem Rhein-Ruhr-Express einen Großteil des Zugverkehrs im bevölkerungsreichsten Bundesland betreiben, wie die Vergabeverbände mitteilten. Damit zog die Deutsche Bahn als bisheriger Betreiber den Kürzeren. Sie hatte bereits vorab erklärt, dass sie sich keine Chancen mehr ausrechne.

Die Strecken wurden aufgrund ihres Umfangs in drei Netze aufgespalten, wovon National Express nun zwei betreiben soll. Darunter sind die Linien von Koblenz über Köln und Düsseldorf nach Wesel sowie von Aachen über Mönchengladbach und Hagen nach Dortmund. Abellio, die Tochter der niederländischen Staatsbahn, fährt von Aachen über Köln nach Essen und Hamm.

Bei der Bahn sind 750 bis 800 Mitarbeiter von dieser Entscheidung betroffen. Ihnen würden andere Arbeitsplätze im Konzern angeboten, sagte eine Sprecherin. Für viele bedeute das allerdings, dass sie Nordrhein-Westfalen verlassen müssten. Außerdem werde die Bahn sich bemühen, die Beschäftigten möglicherweise an die siegreichen Wettbewerber zu vermitteln. Auch die Verkehrsverbünde appellierten an bisherige und künftige Betreiber, ihr Personal auszutauschen.



Es würden keine Stellen abgebaut, sondern im Gegenteil mehr Jobs entstehen, sagte National-Express-Geschäftsführer Tobias Richter. Das ergebe sich allein dadurch, dass künftig mehr Zugbegleiter in den Zügen eingesetzt werden müssten. National Express führe derzeit Verhandlungen mit der Lokführergewerkschaft GDL über einen Tarifvertrag und werde jüngere Lokführer auf demselben Niveau bezahlen wie bei der Bahn. Ältere Lokführer teils mit Beamtenverträgen könnten im Falle einer Einstellung jedoch nicht mit einer so hohen Bezahlung rechnen wie bisher.

Schneller und moderner

Der Nahverkehr an Rhein und Ruhr soll in den nächsten Jahren mit schnelleren Zügen und zusätzlichen Gleisen für mehrere Milliarden Euro beschleunigt und modernisiert werden. Das Ergebnis soll der "Rhein-Ruhr-Express" (RRX) sein. Den Schienenausbau übernimmt die Bahn. Siemens liefert 82 Züge, die knapp eine Milliarde Euro kosten werden. Der Konzern soll sie 30 Jahre lang selbst warten und reparieren. Bislang hatte das die Deutsche Bahn in eigenen Werkstätten erledigt. National Express und Abellio als Betreiber der Linien stellen Lokführer und Zugbegleiter und übernehmen das unternehmerische Risiko.



Bereits im Frühjahr hatte eine Ausschreibungsniederlage der Bahn Schlagzeilen gemacht: Dabei hatte ebenfalls National Express den Betrieb des Nürnberger S-Bahn-Verkehrs und damit erstmals ein komplettes Großstadtnetz für sich entschieden. Gegen diese Entscheidung hat die Bahn Widerspruch eingelegt. Nun liegt der Fall beim Oberlandesgericht München, das im Juli entscheiden soll.