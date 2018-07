Die Belegschaft der Lufthansa könnte bald wieder streiken. Die Schlichtung im Tarifkonflikt der Flugbegleiter ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Statt eines Schlichterspruchs rieten die Vermittler Herta Däubler-Gmelin und Friedrich Merz den Tarifparteien, weiter zu verhandeln. Die Lufthansa erklärte sich dazu bereit, die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo akzeptiert keine neuen Verhandlungen.



"Der Versuch einer friedlichen Einigung zur Alters- und Übergangsversorgung der Kabinenmitarbeiter der Lufthansa ist gescheitert", sagte Ufo-Vorstandsvorsitzende Nicoley Baublies. "Wir müssen daher davon ausgehen, dass Lufthansa einen weiteren Arbeitskampf provoziert." Die Gewerkschaft wird am Montag ihr weiteres Vorgehen bekannt geben. Sie vertritt 19.000 Flugbegleiter bei der Lufthansa und hat bereits mit Streiks gedroht. Die Zustimmung der Mitglieder liege schon vor.

Zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Übergangs- und Altersrenten für Flugbegleiter sind die Schlichter gar nicht gekommen. Die Kabinengewerkschaft Ufo hatte dem Unternehmen vorgeworfen, das Angebot weiter verschlechtert zu haben und hatte einen vorzeitigen Schlichterspruch verlangt.



Ufo verhandelt seit April 2014 mit der Lufthansa über die "Agenda Kabine". Sie fordert acht Prozent mehr Lohn für zwei Jahre, außerdem geht es um die Altersversorgung. Der Lufthansa zufolge ist das bisherige System wegen der niedrigen Zinsen an den Kapitalmärkten und längeren Rentenzeiten nicht mehr bezahlbar. Eingeführt werden soll deshalb eine Vorsorge, bei der die Mitarbeiter stärker in die Finanzierung eingebunden sind.



Auch die Gewerkschaft der 5.400 Piloten der Lufthansa streitet mit dem Konzern seit mehr als einem Jahr über neue Verträge. In mittlerweile zwölf Streikrunden kämpften die Piloten vor allem für die Beibehaltung ihrer bisherigen Frührentenregelung. Lufthansa-Piloten können mit 55 Jahren aufhören – im Schnitt gehen sie mit 59 Jahren in Rente. Die Konzernführung will diese Altersgrenze auf 61 Jahre erhöhen.