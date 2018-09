Apple forciert nach eigenen Angaben das Bemühen um mehr Vielfalt in der Belegschaft: Im vergangenen Jahr sei die Zahl der Einstellungen von Frauen und Angehörigen von Minderheiten mehr als verdoppelt worden, teilte der Elektronikkonzern mit. 35 Prozent der neuen Mitarbeiter waren demnach Frauen, in den USA hatten 24 Prozent der erfolgreichen Bewerber afroamerikanische oder hispanische Wurzeln.

Wie andere Hightech-Firmen in den USA steht Apple unter öffentlichem Druck, den Anteil von Frauen und Angehörigen von Minderheiten in der Belegschaft zu erhöhen. Für den Konzern sind überwiegend weiße oder asiatischstämmige Männer tätig. Auch durch die neue Personalpolitik hat sich das Geschlechterverhältnis insgesamt nur minimal geändert. Der Anteil der Frauen unter den weltweit 110.000 Mitarbeitern von Apple liegt nun bei 31 Prozent – und damit nur um einen Prozentpunkt höher als im vergangenen Jahr. Die einen würden in den neuen Zahlen einen Fortschritt sehen, "die anderen erkennen, was für ein weiter Weg noch vor uns liegt", schrieb Konzernchef Tim Cook.

Er verwies auch auf mehr Minderheiten im Unternehmen: Apple stellte demnach in den USA seit Sommer 2014 rund 2.200 Afroamerikaner ein, das waren 50 Prozent mehr als in den zwölf Monaten davor. Bei Latinos lag der Anstieg bei 66 Prozent mit 2.700 neuen Mitarbeitern. Die Neueinstellungen schließen den Angaben zufolge nicht-technische Jobs wie Mitarbeiter in den Apple-Stores ein. 19 Prozent der Apple-Mitarbeiter in den USA sind den neuen Zahlen zufolge schwarz oder lateinamerikanischer Herkunft. Im vergangenen Jahr lag dieser Wert bei 18 Prozent.