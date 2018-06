Das Arktis-Projekt des Energieriesen Royal Dutch Shell hat trotz heftigen Widerstands von Umweltschützern die endgültige Zulassung aus den USA erhalten. Nach intensiven Prüfungen habe man Shell erlaubt, unter Einhaltung rigoroser Sicherheitsvorkehrungen vor der Küste Alaskas nach Öl zu bohren, teilte die zuständige Behörde Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) mit. Die Aktivitäten würden rund um die Uhr überwacht. US-Umweltschützer reagierten entsetzt. Sie befürchten unumkehrbare Schäden in dem empfindlichen Ökosystem der Arktis.

Der britisch-niederländische Konzern will in der Tschuktschensee – 113 Kilometer entfernt von dem Dorf Wainwright an der Nordwestküste Alaskas – in relativ flachem Wasser bohren.



Nach Schätzungen der US-Energieagentur EIA könnten in der betroffenen Region etwa 22 Prozent der weltweiten noch unentdeckten Öl- und Gasreserven liegen. Die Bodenschätze sind hart umkämpft von den Arktis-Anrainern USA, Russland, Kanada, Dänemark (Grönland) und Norwegen.

Shell hatte sich über Jahre um die Zulassung bemüht und erste Bohrungen bereits 2012 vorgenommen. Im September desselben Jahres war der Konzern jedoch gezwungen, das Projekt wegen Problemen mit einem Eisbrecher zu verschieben. Im Mai 2015 erhielt der Konzern wichtige Genehmigungen und begann einen Monat später mit den Bohrarbeiten. Die BSEE verbot Shell jedoch zunächst, in tiefere ölführende Schichten unter dem Meer vorzudringen, weil noch ein Schiff fehlte, das zur Verhinderung einer Ölpest den Bohrschacht hätte schließen können. Mit der Ankunft dieses Schiffes hob die Behörde nun ihrVerbot für einen der Schächte auf.

2010 hatte eine Explosion auf der vom Shell-Konkurrenten BP betriebenen Bohrinsel Deepwater Horizon im Golf von Mexiko die bislang schlimmste Ölkatastrophe verursacht. Elf Menschen kamen ums Leben, Hunderte Millionen Liter Öl flossen in ins Meer und richteten massive Schäden an.

"Katastrophaler Plan"

Umweltschützer kritisierten die Genehmigung für Shell heftig. Die Greenpeace-Chefin der USA, Annie Leonard, sagte: "Diese Entscheidung bedeutet, dass Präsident Obama das Schicksal der Arktis in diesem Sommer in die Hände von Shell legt." Und sie kündigte Widerstand an: "Die Regierung sollte es besser wissen. Sie sieht doch, wie groß die Bewegung zum Schutz der Arktis geworden ist. Mit diesem katastrophalen Plan wird sie nur noch größer werden." Die Organisation kämpft seit Jahren dafür, dass die Arktis frei von Bohrschiffen und -inseln bleibt.

Wie schwierig die Bekämpfung eines möglichen Unfalls sei, zeige ein aktuelles Beispiel: So stieß die dänische Marine laut Greenpeace vor der Küste Grönlands auf einen Ölteppich, konnte aufgrund widriger Bedingungen aber keine genaueren Aussagen dazu machen. Eine ähnliche Hilflosigkeit befürchtet die Organisation auch, wenn es bei den Bohrungen vor der Küste Alaskas zu Problemen kommt. Deshalb forderten die Umweltschützer Shell auf, "jegliche Ölbohrungen in der Arktis sofort zu beenden".



Der Sierra-Club, Amerikas älteste Naturschutzorganisation, kritisierte, die Entscheidung richte sich gegen die Erkenntnisse der Wissenschaft, gegen den Willen Hunderttausender Amerikaner und gegen den gesunden Menschenverstand. Der Vorsitzende der Organisation, Michael Brune, sagte: "Präsident Obama gefährdet damit sein klimapolitisches Vermächtnis."