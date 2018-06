Die Affäre um Manipulationen bei Abgasmessungen in den USA hat Volkswagen zu einer Gewinnwarnung veranlasst. Im dritten Quartal würden rund 6,5 Milliarden Euro ergebniswirksam zurückgestellt, teilte der Konzern mit. Volkswagen muss mit Strafzahlungen und hohen Kosten für Serviceleistungen rechnen. Zugleich räumte der Konzern ein, dass das Problem nicht auf die USA begrenzt ist: Weltweit seien etwa elf Millionen Fahrzeuge betroffen. Die VW-Aktie gab daraufhin erneut um 20 Prozent nach.

Die Rückstellung des Volkswagen-Konzerns wird auch das Ergebnis des Hauptaktionärs Porsche belasten. Das Ergebnisziel für dieses Jahr müsse dem Kapitalanteil am Volkswagen-Konzern von 31,5 Prozent entsprechend angepasst werden, teilte die Holding mit. Bisher erwartete die von den Familien Porsche und Piech beherrschte Porsche SE ein Konzernergebnis nach Steuern von 2,8 bis 3,8 Milliarden Euro.



Die Affäre um Abgaswerte könnte VW-Chef Martin Winterkorn noch in dieser Woche das Amt kosten: Der Tagesspiegel berichtete unter Berufung auf Aufsichtsratskreise, Winterkorn solle am Freitag von Porsche-Chef Matthias Müller abgelöst werden. Der Konzern wies den Bericht jedoch zurück: Eine solche Behauptung sei Schwachsinn, sagte eine Sprecherin. Für 17 Uhr wurde eine Erklärung des VW-Chefs angekündigt.



Fakt ist: Der Aufsichtsrat wird sich am Mittwoch in einer Krisensitzung mit den Vorwürfen aus den USA und der Zukunft von Winterkorn befassen. Das Gremium, in dem neben dem amtierenden Aufsichtsratsvorsitzenden Berthold Huber und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil auch Betriebsratschef Bernd Osterloh und Wolfgang Porsche als Vertreter der Familien Porsche und Piëch sitzen, wird auch die Aufsichtsratssitzung am Freitag vorbereiten. Eigentlich wäre dann die vorzeitige Verlängerung des Vertrags von Winterkorn Thema gewesen. Außerdem sollte über den von ihm angestoßenen Konzernumbau informiert werden.



VW hatte den Absatz in den USA gerade stabilisiert, ist auf dem weltweit zweitgrößten Pkw-Markt USA wegen einer verfehlten Modellpolitik aber abgeschlagen. In New York stellte der Konzern nun den neuen US-Passat vor, der die Wende einleiten sollte. Wegen der Manipulationen muss Volkswagen allerdings fürchten, in den USA völlig ins Abseits zu geraten. Bei der Vorstellung des neuen Modells musste sich der Amerika-Chef von Volkswagen erst einmal entschuldigen: "Um es auf gut Deutsch zu sagen: Wir haben Mist gebaut", sagte Michael Horn.



In Bezug auf die interne Prüfung von elf Millionen Fahrzeugen heißt es in der Mitteilung von Volkswagen: "Auffällig sind Fahrzeuge mit Motoren vom Typ EA 189 mit einem Gesamtvolumen von weltweit rund elf Millionen Fahrzeugen." Nur bei diesem Motortyp sei eine "auffällige Abweichung zwischen Prüfstandswerten und realem Fahrbetrieb" festgestellt worden. Man stehe in Kontakt mit den zuständigen Behörden und dem deutschen Kraftfahrtbundesamt (KBA), um diese Abweichungen mit technischen Maßnahmen zu beseitigen.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt setzte eine Untersuchungskommission ein. Das Gremium unter Leitung von Staatssekretär Michael Odenwald werde noch diese Woche nach Wolfsburg reisen und Einblick in Unterlagen erbitten, teilte das Verkehrsministerium mit. Beteiligt sei auch das KBA. "Unsere Kommission wird untersuchen, ob die betreffenden Fahrzeuge innerhalb der bestehenden deutschen und europäischen Vorschriften gebaut und geprüft worden sind – und ob dies konform der Fahrzeugzulassungen geschehen ist", sagte Dobrindt.



Inzwischen wird VW mit einer weiteren US-Behörde konfrontiert: Nach der mächtigen Umweltbehörde EPA ermittelt Medienberichten zufolge auch das Justizministerium gegen VW. Auf Volkswagen könnten Strafzahlungen in Milliardenhöhe zukommen. Inzwischen prüft die EPA auch Dieselautos anderer Hersteller. Auch in Deutschland hat eine Diskussion über Abgastests für Dieselfahrzeuge begonnen.

Die EU-Kommission ist ebenfalls alarmiert: Man sei mit dem Wolfsburger Autobauer ebenso in Kontakt wie mit Behörden in den USA, sagte eine Sprecherin in Brüssel. Darüber hinaus wolle Italien eigene Ermittlungen einleiten, teilte das Verkehrsministerium in Rom mit. Man wolle herausfinden, ob das Unternehmen auch in Europa bei Emissionsüberprüfungen die Dieselabgaswerte manipuliert habe.

Wirtschaftsforscher befürchten gravierende Folgen für die deutsche Wirtschaft und halten Arbeitsplatzverluste für möglich. "Der Imageschaden wird VW nicht nur in den USA, sondern auch global teuer zu stehen kommen", sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, der Bild-Zeitung. Damit seien auch Jobs bei VW und vielen Zulieferern in Deutschland gefährdet. Die möglichen Strafzahlungen für VW seien "noch das geringste der Probleme".