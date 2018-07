Trotz seines Rücktritts vom Posten des Vorstandsvorsitzenden bei Volkswagen ist Martin Winterkorn nach wie vor in zentralen Führungspositionen des Konzerns. Winterkorn sei "weiterhin Vorstandsvorsitzender der Porsche SE", teilte die Holding mit. Sie ist die Muttergesellschaft der Volkswagen AG und hält rund 51 Prozent der VW-Stammaktien.

Spiegel Online hatte berichtet, dass Winterkorn im Amt bleiben wolle, ohne eine Quelle zu nennen. Winterkorn wolle sich selbst nicht dazu äußern, hieß es.

Konzernintern gibt es jedoch starke Vorbehalte gegen Winterkorn. Mehrere Medien zitieren interne Kreise, der 68-Jährige solle unter keinen Umständen an der Spitze des einflussreichen Unternehmens bleiben dürfen.



Winterkorn ist zudem Aufsichtsratschef der Audi AG – bisher wurde dies öffentlich nicht hinterfragt. In den USA sind neben Volkswagen- auch Audi-Modelle betroffen, weiterhin Modelle der Vokswagen-Tochter Seat und Škoda.

Die am Vormittag begonnene Sitzung des Volkswagen-Aufsichtsrats in Wolfsburg dauert noch immer an. Dort entscheiden die Konzernaufseher über die Nachfolge Winterkorns. Nach Einschätzung von Beobachtern ist Porsche-Chef Matthias Müller weiterhin Favorit für die Volkswagen-Vorstandsspitze.



Winterkorn war wegen der Abgastest-Manipulationen bei Dieselfahrzeugen in den USA zurückgetreten. Er war sich seiner eigenen Darstellung nach "keines Fehlverhaltens bewusst". Bisher ist nicht nachgewiesen, dass er von den Software-Manipulationen persönlich Kenntnis hatte.

Die manipulierbare Software ist nach Angaben des Konzerns weltweit in elf Millionen Autos eingebaut. Wie eine von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt gebildete Untersuchungsgruppe herausfand, sind auch die Motoren leichter Nutzfahrzeuge manipuliert – offenbar verbaut der Konzern gleichartige Antriebsaggregate in Personenkraft- und Nutzfahrzeugen.



Allein in den USA kommen auf Volkswagen eine Milliardenstrafe sowie eine teure Rückrufaktion und Schadenersatzklagen zu. Die Volkswagen-Aktie verlor zweistellig an Wert, der Konzern gab eine Gewinnwarnung heraus und kündigte an, Rückstellungen zu bilden.