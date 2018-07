Im VW-Skandal um manipulierte Abgaswerte fordert der nordrhein-westfälische Justizminister Thomas Kutschaty, dass die betroffenen Autofahrer auch in Deutschland Entschädigungen erhalten. "Verkehrsminister Alexander Dobrindt muss einen verbindlichen Rahmen mit VW vereinbaren, wie die Betroffenen entschädigt werden müssen", sagte der SPD-Politiker der Zeitung Rheinische Post.



Es dürfe nicht sein, dass nur die Kunden aus den USA Schadenersatz erhalten. "Wir brauchen dringend ein richtiges Unternehmensstrafrecht, um gegen schwere Wirtschaftskriminalität vorgehen zu können", verlangte Kutschaty. Offensichtlich habe VW die Kunden weltweit belogen. "Jetzt sollen aber nur die Kunden aus den USA Schadensersatz bekommen. Die deutschen Kunden sollen in die Röhre gucken. Und warum? Weil Deutschland den Kampf gegen die Wirtschaftskriminalität komplett verschlafen hat."

Der US-Bundesstaat Kalifornien teilte inzwischen mit, selbst gegen den Autobauer vorgehen zu wollen. Die Emissionsschutzbehörde kündigte am Donnerstag umfassende Schritte an. Es sei allerdings noch zu früh, um sagen zu können, welche Strafen gegen das Unternehmen verhängt werden, sagte Behördenchefin Mary Nichols.



Behörden wollen Rückrufaktion kontrollieren

Vor einer Woche hatte die US-Umweltbehörde EPA mitgeteilt, dass VW in Diesel-Modellen der Jahre 2009 bis 2015 eine Software zur Umgehung von Emissionskontrollsystemen eingebaut habe. Das Programm erkennt, ob das Auto auf einem Teststand läuft und reguliert den Motor so, dass Grenzwerte eingehalten werden. Im Normalbetrieb liegen die Werte jedoch bis zu 40 Mal höher als vorgegeben. VW hat die Abgasmanipulationen in den USA zugegeben.

Mittlerweile wurde zudem bekannt, dass der Konzern bereits im April in den USA versucht hat, die Manipulationen durch einen verdeckten Rückruf von Dieselautos zu beheben. Das Unternehmen forderte Halter von VW- und Audi-Fahrzeugen auf, ihre Autos in die Werkstätten zu bringen, um eine neue Software aufzuspielen. Nichols sagte, Kalifornien wolle auch die Rückrufaktion unter die Lupe nehmen.