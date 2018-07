Der neue Deutsche-Bank-Chef John Cryan räumt vor dem geplanten strategischen Neustart in der Bilanz auf: Wegen gigantischer Abschreibungen kündigte das Institut am Mittwochabend für das dritte Quartal einen Rekordverlust von 6,2 Milliarden Euro nach Steuern an. Selbst auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008 hatte die Bank keinen so hohen Fehlbetrag ausgewiesen. Der Kurs der Aktie fiel zum Handelsstart um 2,7 Prozent. Der Dax gab zunächst um 0,3 Prozent nach, bewegte sich später aber ins Plus.



Der Konzern kündigte an, die Dividende für die Aktionäre zu reduzieren oder ganz ausfallen zu lassen. Auch das wäre ein Novum in der jüngeren Geschichte des Instituts. Mit den Abschreibungen bereitet Cryan die Neuausrichtung der Bank vor, die er Ende des Monats vorstellen will.

Allein auf den Geschäfts- und Firmenwert im Privatkundengeschäft sowie im Investmentbanking schreibt der Konzern rund 5,8 Milliarden Euro ab. In diesen Geschäftsfeldern will Cryan besonders stark umbauen und sparen. Dabei reduzierte die Deutsche Bank auch den Wert ihrer Tochter Postbank, von der sie sich im kommenden Jahr trennen will. Weitere 600 Millionen Euro wird das größte deutsche Geldhaus auf ihre knapp 20-prozentige Beteiligung an der chinesischen Bank Hua Xia abschreiben, die nun ebenfalls veräußert werden soll.



Kurssturz in den USA

Hinzu kommen erneut Rückstellungen für die zahlreichen Rechtsstreitigkeiten der Bank. Sie werden sich auf etwa 1,2 Milliarden Euro belaufen. Allerdings könnte sich diese Zahl noch erhöhen, bis die Bank die Bilanz für das abgelaufene Quartal schließt. Die endgültigen Zahlen will das Institut am 29. Oktober vorlegen.



Anleger reagierten zunächst schockiert. Nachbörslich verloren Deutsche-Bank-Aktien in den USA vorübergehend sieben Prozent.



Trotz des großen Verlusts soll die harte Kernkapitalquote bei rund elf Prozent bleiben. Grund ist, dass die Wertminderungen keinen großen Einfluss auf das von den Bankaufsehern akzeptierte Eigenkapital haben. Ohne die Wertanpassungen auf die Vermögenswerte läge der Nachsteuerverlust nach Angaben der Bank bei 400 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten dieses Jahres zusammen dürfte sich der Nettoverlust den Schätzungen der Bank zufolge auf 4,8 Milliarden Euro belaufen.

Im internationalen Wettbewerb hat die Deutsche Bank vor allem gegenüber Wettbewerbern in den USA Marktanteile verloren. Vorstandschef Cryan hat bereits angekündigt, dass das Institut seine "inakzeptabel" hohen Kosten radikal senken muss. Zuletzt hieß es in Finanzkreisen, er wolle die Zahl der Beschäftigten von etwa 98.600 um fast ein Viertel auf circa 75.000 senken.

Dabei will der frühere Finanzchef der schweizerischen Bank UBS auch im Investmentbanking ansetzen, das sein Amtsvorgänger Anshu Jain eher verschonte. Zudem geißelte Cryan bereits die komplexen Abläufe bei der Bank und kündigte an, sie zu vereinfachen und zu automatisieren. Die Erwartungen an Cryan sind groß. Noch in der Amtszeit von Jain hatte die Bank im April beschlossen, sich von der Postbank zu trennen und etwa ein Drittel der 700 Deutsche-Bank-Filialen zu schließen. Daran will Cryan festhalten, wie er kurz nach seinem Amtsantritt ankündigte. Er hatte diese Entscheidungen als Mitglied des Aufsichtsrats mit beschlossen.

Die Ankündigungen der Bank vom April hielten viele aber für zu vage und vermissten konkrete Details. An der Börse wurde das Management dafür abgestraft. In der Folge musste Jain zurücktreten. Der zweite Co-Chef, Jürgen Fitschen, darf noch bis zur Hauptversammlung im Mai 2016 zusammen mit Cryan die Bank leiten, ehe der Brite allein die Führung übernimmt.