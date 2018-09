Der Leiter des USA-Geschäfts von Volkswagen hat eingeräumt, von Problemen bei der Einhaltung von Abgasvorschriften bereits im vergangenen Jahr erfahren zu haben. "Im Frühling 2014 wurde mir mitgeteilt, dass es mögliche Verstöße gegen die Emissionsvorgaben gibt, die behoben werden könnten", heißt es in einer vorab veröffentlichten Rede, die Michael Horn am Donnerstag in einer Anhörung vor dem US-Kongress halten will. Ihm sei auch mitgeteilt worden, dass die US-Umweltbehörde EPA Strafen verhängen könnte und dass die Behörden bei Tests nach sogenannten Abschalteeinrichtungen suchen könnten.

VW hatte eingeräumt, bei Diesel-Autos durch eine spezielle Software die Emissionstests in den USA ausgetrickst zu haben. "Im Namen unseres Unternehmens und meiner Kollegen in Deutschland möchte ich mich aufrichtig entschuldigen", heißt es in Horns Redetext. "Wir haben das Vertrauen unserer Kunden, unserer Händler und unserer Angestellten genauso missbraucht wie das Vertrauen der Öffentlichkeit und der Aufsichtsbehörden." Der Konzern übernehme die "volle Verantwortung". Volkswagen werde für die Aufklärung des Skandals mit allen zuständigen Behörden kooperieren.

Horn soll am Donnerstag im Kongress in Washington Rede und Antwort stehen. An der Anhörung im Repräsentantenhaus nehmen Politiker und Vertreter der Umweltschutzbehörde EPA teil. Die Menschen in den USA wollten wissen, warum Volkswagen Emissionswerte verfälscht und wer die Entscheidung zu verantworten habe, sagte der Vorsitzende des zuständigen Unterausschusses Tim Murphy.



Das Parlament in den USA spielt eine wichtige Rolle für den Verbraucherschutz und der Aufklärung von unternehmerischem Fehlverhalten. Mehrere Topmanager anderer Autokonzerne wurden in der Vergangenheit bereits vor den Kongress zitiert.