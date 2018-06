Das Kabinenpersonal der Lufthansa hat seinen Streik ausgeweitet. Nach einem Aufruf der Flugbegleitergewerkschaft Ufo begannen am frühen Morgen die Arbeitsniederlegungen in Frankfurt, Düsseldorf sowie erstmals auch in München. Wie ein Lufthansa-Sprecher bestätigte, fallen 929 der normalerweise etwa 3.000 Flüge des Unternehmens aus. Betroffen seien etwa 113.000 Passagiere.

Am morgigen Dienstag wird der Ausstand weitergehen: Ganztags soll an den drei Flughäfen gestreikt werden. Bei den Großflughäfen München und Frankfurt sind die Langstreckenflüge betroffen, teilte die Gewerkschaft Ufo mit.



"Lufthansa entschuldigt sich bei allen ihren Kunden, die morgen von diesem Streik betroffen sind", teilte das Unternehmen mit. Die Kunden würden informiert, nach Möglichkeit biete Lufthansa alternative Reisemöglichkeiten an.

Die Rechte des Fluggasts Fluggäste der Lufthansa müssen während des Streiks mit Verspätungen und Flugausfällen rechnen. Welche Ansprüche Passagiere im Ernstfall haben, regelt die EU-Verordnung 261/2004.

bis zu 1.500 km Nach mindestens zwei Stunden Verspätung haben Reisende, deren Reiseziel bis zu 1500 Kilometer entfernt liegt, Anspruch auf Verpflegung, zwei kostenlose Telefonate oder zwei Emails. Dauert es mindestens eine Nacht bis zum nächsten Flug, muss die Fluggesellschaft für ein Hotelzimmer und den Weg zum Hotel aufkommen.

Der Flughafen Frankfurt am Main ist das wichtigste Drehkreuz der Lufthansa. In Düsseldorf gibt es dagegen nur Verbindungen nach München und Frankfurt sowie einen internationalen Flug nach New York.



Bei streikbedingten Flugausfällen können die Passagiere kostenfrei umbuchen oder stornieren. Betroffen von dem Streik ist nur die Konzernmutter Lufthansa, nicht Töchter wie Germanwings. Kunden können sich auf der Website des Unternehmens oder der kostenfreien Servicehotline 0800 8506070 über den Status ihres Fluges informieren.

Die Tarifverhandlungen für die Stewardessen und Stewards der Lufthansa ziehen sich bereits seit zwei Jahren hin. Strittig sind vor allem die komplexen Regelungen zu Betriebs- und Übergangsrenten von rund 19.000 Flugbegleitern. Der erste Ausstand der Flugbegleiter in der aktuellen Tarifrunde soll bis einschließlich Freitag fortgesetzt werden. Die Piloten der Lufthansa haben schon 13 Mal gestreikt.

Die Lufthansa hatte am Wochenende betont, sie stehe jederzeit und ohne Vorbedingungen für die Wiederaufnahme von Gesprächen zur Verfügung. Daran glaubt die Gewerkschaft aber nicht. Die Lufthansa bekämpfe alle ihre Tarifpartner, sagte Ufo-Chef Nicoley Baublies: "Der Vorstand muss hier einen Weg zurück zur Gemeinsamkeit ermöglichen."