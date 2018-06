Wochenlang wurde darüber spekuliert, wie Volkswagen die Abgasaffäre in den Griff bekommen, wie der Konzern die Software-Manipulation bei den Diesel-Fahrzeugen beheben will und was die Aktion das Unternehmen am Ende kosten wird. Am Mittwoch präsentierte VW eine Lösung – zumindest für acht Millionen Fahrzeuge in Europa. Bei den meisten Pkw reicht demnach ein Software-Update. Die geupdatete Software arbeite deutlich präziser und schneller in unterschiedlichen Komponenten der Fahrzeuge, wodurch die Autos weniger Schadstoff ausstießen, so der Konzern. Bei den 1,6-Liter-Dieselmotoren muss zusätzlich vor dem Luftfilter ein sogenanntes Luftgleitgitter angebracht werden, wodurch die Luftströmung stabilisiert wird. Das dafür notwendige Bauteil kostet aber lediglich zehn Euro. Das Kraftfahrzeugbundesamt soll die Vorschläge bereits akzeptiert haben.



Kostenpunkt der gesamten Rückrufaktion in Europa: 500 Millionen Euro. Das zumindest schätzt der Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer. In weniger als einer Stunde könnte jedes betroffene Auto nachgerüstet werden, heißt es aus Wolfsburg. Wie kann es sein, dass es eine so augenscheinlich einfache und kostengünstige Lösung gibt? Warum hat Volkswagen überhaupt die Software manipuliert, wenn es so einfach gewesen wäre, die notwendigen Grenzwerte zu erreichen? Es handle sich um eine "simple, aber kompliziert zu erfindende" Lösung, sagt VW-Konzernsprecher Hans-Gerd Bode.

Es ist anzunehmen, dass in den vergangenen zwei Monaten viele fähige Entwickler bei dem Unternehmen damit beschäftigt waren, den Schadstoff-Ausstoß der betroffenen Motoren zu senken. Dabei war die mögliche Lösung bei Volkswagen längst anderswo im Einsatz. Denn die neue Software, die ab Januar aufgespielt werden soll, wird bereits so oder so ähnlich in den neuen Motoren verwandt. Volkswagen hat entschieden, ältere Modelle nicht mit dieser neuen Software nachzurüsten und im Bereich Schadstoffreduzierung nicht weiter zu forschen, sondern auf eine bestehende Software setzen und zu manipulieren. "Das war keine gute Idee", sagt ein VW-Sprecher heute dazu. Wer im Konzern dafür verantwortlich sei, müsse jetzt von Ermittlungsbehörden geklärt werden.

Tatsächlich ist es in der Automobilindustrie eher unüblich, ältere und bereits verbaute Motoren effizienter oder schadstoffärmer zu machen. Das Schadstoff-Problem bei Diesel-Fahrzeugen sei seit mehr als zehn Jahren bekannt, sagt Axel Friedrich, der lange beim Umweltbundesamt für Automobile zuständig war. Allerdings habe es nie jemanden gekümmert, habe es nie Konsequenzen seitens der Behörden gegeben. Die Entscheidungsträger hatten also allen Grund, anzunehmen, dass auch weiterhin nichts passiert. Während in Europa die Autohersteller protegiert würden, sei in den USA das Umweltamt und nicht die Verkehrsbehörde für die Tests verantwortlich, sagt Friedrich. Das habe jetzt den Unterschied gemacht.

Auto-Experte Friedrich, der sich jahrelang mit dem Schadstoff-Ausstoß von Dieselfahrzeugen beschäftigt hat, sieht die VW-Lösung skeptisch: Ohne Messwerte ließen sich die Angaben von Volkswagen kaum verifizieren und diese lägen noch nicht vor, sagt er. Ein Entwickler, der auch schon für Volkswagen gearbeitet hat, sagt ZEIT ONLINE: Es sei nur schwer vorstellbar, dass die neue komplexe Software mit der alten Hardware komplett reibungslos funktioniere.

Grenzwerte in den USA deutlich niedriger

Nach Ansicht von Friedrich hat sich Volkswagen mit dem Software-Update und dem Luftgleitgitter für die billigste Variante entschieden. Eine echte Schadstoffreduktion lasse sich nur mit einer teuren Harnstoff-Einspritzung erreichen, sagt er. Als sicher gilt für Friedrich zudem, dass die Software sich entgegen der Ankündigung von VW auf die Leistung der Fahrzeuge auswirken wird: "Die Physik lässt sich nicht austricksen." Volkswagen will sich darauf noch nicht festlegen: Man wolle die Emissionsziele erreichen, ohne die Motorleistung zu beeinträchtigen oder den Verbrauch zu erhöhen. Ob dies am Ende auch gelingt, ließ VW am Mittwoch offen.



Das lenkt den Blick auf das zweite Problem der angeblichen Lösung. In den USA sind die Grenzwerte deutlich schärfer als in Europa. Um diese einzuhalten, ist es mit einem Software-Update und einem Luftgleitfilter nicht getan. Womöglich muss VW dort die relativ teure Harnstoff-Technik nachrüsten.



Das wäre auch die sauberste Lösung für Europa, aber deutlich teurer für den Hersteller. Volkswagen steht wie die gesamte Branche unter extremem Kostendruck, auch schon vor der Abgasaffäre. Die Fahrzeuge müssen immer mehr Kundenwünsche bedienen und sollen immer weniger kosten. Software-Entwickler feilschen um jedes Kilobyte Speicherplatz für ihre Produkte, denn jedes Byte bedeutet Mehrkosten für das Unternehmen und damit weniger Gewinn pro Auto.



Für Friedrich ist Volkswagen deshalb auch kein Einzelfall. "VW ist ein graues Schaf, wir haben tiefschwarze", sagt Friedrich und verweist auf Messungen bei Renault und Opel, die teilweise 25-fach über den Grenzwerten gelegen hätten. Wir dürfen gespannt sein auf deren "Lösungen", sagt Friedrich.