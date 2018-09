Gute Nachrichten vom Statistischen Bundesamt: Die Kaufkraft deutscher Arbeitnehmer steigt 2015 voraussichtlich in Rekordtempo. Gründe dafür sind eine Inflation auf extrem niedrigem Niveau – die Teuerungsrate lag im abgelaufenen Quartal bei lediglich 0,1 Prozent – sowie vor allem steigende Löhne. Durch den niedrigen Anstieg der Preise haben die Beschäftigten also mehr Geld zur Verfügung.

Die Statistiker beeindruckte vor allem der Anstieg der Reallöhne. So lagen diese allein in den ersten drei Quartalen 2015 durchschnittlich rund 2,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Und damit dürfte auch der bisherige Rekordwert aus dem Jahr 2014 – damals registrierte das Amt einen Zuwachs von 1,7 Prozent – in diesem Jahr deutlich übertroffen werden.

Für die Ökonomen spielt dabei vor allem die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns zu Jahresbeginn eine große Rolle. Dank dieses Instruments kam es zu deutlichen Verdienstzuwächsen, vor allem bei Beschäftigten mit eher unterdurchschnittlichen Löhnen. Ungelernte Arbeitnehmer hatten beispielsweise im dritten Quartal 3,9 Prozent mehr in den Taschen, die Beschäftigten insgesamt dagegen nur 2,6 Prozent.

Der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst eines Vollzeitbeschäftigten ohne Sonderzahlungen lag in Deutschland im dritten Quartal 2015 bei 3.624 Euro. Allerdings bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den einzelne Berufsgruppen: Während Arbeitnehmer in der Energieversorgung monatlich durchschnittlich 4.867 Euro verdienten, zahlten Arbeitgeber den Beschäftigten im Gastgewerbe 2.178 Euro.