Gegen Volkswagen werden in den USA trotz des ausgehandelten Milliardenvergleichs neue Klagen angestrengt. Die Bundesstaaten Maryland, New York und Massachusetts wollen rechtlich gegen den Konzern vorgehen. Insgesamt sind dort fast 53.000 Fahrzeuge von der Manipulation der Abgaswerte betroffen.

In einer gemeinsamen Mitteilung werfen die Generalstaatsanwälte der drei Bundesstaaten Volkswagen vor, dass die Betrugssoftware auf höchster Ebene geplant und genehmigt gewesen sei. Auch der damalige Vorstandschef Martin Winterkorn sei beteiligt gewesen. Einer der Vorwürfe lautet auch auf die Zerstörung wichtiger Beweismittel. Mehrere VW-Mitarbeiter hätten einem Tipp von einem Hausjuristen folgend die Beweise geschreddert. Die Klagen richten sich gegen Volkswagen, die Audi- und die Porsche-AG sowie die jeweiligen US-Ableger der Firmen.

Volkswagen bezeichnet die Vorwürfe als "im Wesentlichen" nicht neu. "Wir haben sie in unseren Diskussionen mit den US-Behörden – auf nationaler Ebene und auf Ebene der Bundesstaaten – bereits adressiert", sagte ein Sprecher. VW kooperiere mit den US-Behörden. Bisher habe Volkswagen zugestimmt, betroffene Zweiliter-Turbodiesel-Fahrzeuge zurückzukaufen oder anzupassen, einen 2,7 Milliarden Dollar schweren Fonds zur Finanzierung von Umweltausgleichsmaßnahmen im Interesse aller 50 Bundesstaaten aufzusetzen und zwei Milliarden Dollar in Initiativen zur Förderung der Nutzung von Null-Emissions-Fahrzeugen in den USA zu investieren.

"Kalkulierter Rechtsbruch"

Marylands Generalstaatsanwalt Brian Frosh warf VW die wissentliche Verschmutzung der Luft seines Staates vor. "Ihre Missachtung der Gesundheit unserer Einwohner und ihre Missachtung unserer Umwelt muss bestraft werden." Die Luftqualität in Maryland habe sich über Jahrzehnte verbessert. "Wir lassen uns das nicht mit schmutzigen Tricks von Volkswagen kaputtmachen."



Froshs New Yorker Kollege Schneiderman warf Volkswagen "systematischen und kalkulierten Rechtsbruch" sowie "tiefe unternehmerische Arroganz" bei der Aufarbeitung der Vorfälle vor. "Das sollte auf jeder Vorstandsetage als Warnsignal gehört werden: Wir werden mit der ganzen Härte des Gesetzes die härtestmöglichen Sanktionen anstreben, um unsere Menschen zu schützen."

Neben den USA droht VW weitere Ungemach aus Spanien. Die spanische Verbraucherschutzorganisation OCU hat wegen des Abgasskandals eine Sammelklage eingereicht. Rund 4.000 vom Skandal betroffene VW-Kunden hätten sich bereits der Schadenersatzforderung angeschlossen.