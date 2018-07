Matt Smith bemüht sich, betont ruhig zu wirken. "Nothing has changed", sagt der Chef des britischen Start-up-Verbands am Telefon, wenn man ihn nach der Lage seiner Branche nach dem Brexit-Votum fragt. Nur sehr wenige Entrepreneure würden sich Gedanken machen, wegen des EU-Austritts in andere europäische Städte überzusiedeln, beteuert er.

Die britische Presse ist allerdings voll von Berichten und Mutmaßungen, dass britische Start-ups wegen der unsicheren Investitionslage die Insel verlassen könnten. Die Berliner FDP hat dieser Tage einen Werbelaster durch London fahren lassen. "Liebe Start-ups, bleibt ruhig und zieht um nach Berlin", stand auf dem gelb-blau-pinken Banner. Ein Reporter von Bloomberg News twitterte ein Foto der PR-Aktion und kommentierte: "Die Geier kreisen schon."

Smith und sein Start-up-Verband touren momentan ebenfalls durch Großbritannien, allerdings mit einem Doppeldeckerbus, um wiederum für die Insel als Gründerstandort zu werben. "Wir sind ganz sicher, dass das Vereinigte Königreich auch weiterhin ein fantastischer Standort für junge Unternehmer sein wird", sagt Smith. Die britische Regierung habe ihnen immer gut zugehört. "Seit der Abstimmung laufen sehr interessante Gespräche zwischen den Politikern und uns Unternehmern."

Damit sich wirklich nichts ändert und die Start-ups nicht in größerer Zahl abwandern, benötige man aber Zeit, sagt Smith. Deshalb ist auch er dafür, dass die Austrittserklärung und auch die Verhandlungen mit der EU von der neuen Premierministerin getätigt werden müssten. Wie ernsthaft die britische Regierung den eigenen Unternehmensstandort schon jetzt in Gefahr sieht, zeigte jüngst Finanzminister Osborne. Er kündigte drastische Steuersenkungen für Unternehmen von 20 Prozent auf unter 15 Prozent an.

Denn die Geier kreisen tatsächlich über London. Neben Berlin heißen sie Dublin, Paris, Amsterdam, Frankfurt oder Helsinki. Alle wollen etwas abbekommen vom Londoner Start-up-Kuchen. Alle wollen den Brexit als Chance für die eigene Region umwidmen. Dabei geht es vor allem um die Frage, welche Stadt London als Hauptstadt der Finanztechnologie-Start-ups beerben könnte. Bereits vor der Brexit-Abstimmung hatten daher die Konkurrenzstädte damit begonnen, Londoner Startups zu umwerben. Die Präsidentin der Pariser Hauptstadtregion Île-de-France, Valérie Pécresse, hatte 4.000 Briefe an britische Unternehmer vorbereitet, um für den Standort Paris zu werben. Als das Brexit-Ergebnis feststand, gingen die Briefe sofort raus. In einem öffentlichen Statement sagte Précasse: "Der Kampf der Metropolen beginnt."

Der Run auf Berlin muss nicht kommen

Stefan Franzke möchte nicht von einem Kampf sprechen. Er ist der Geschäftsführer der Berlin Partner GmbH. An ihr beteiligt sind der Berliner Senat und mehr als 270 Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen. Aufgabe ist die Förderung des Wirtschaftsstandortes Berlin. Start-ups sind davon nicht mehr wegzudenken. Er glaubt allerdings nicht, dass britische Unternehmen die Insel jetzt fluchtartig verlassen werden. "Tatsächlich haben aber seit dem Referendum bereits zehn Unternehmen aus Großbritannien angerufen. Sie hatten sehr konkrete Fragen zu einem Umzug nach Berlin", sagt er. Acht von ihnen seien Unternehmen aus der Finanztechnologiebranche. Franzke glaubt, dass vor allem junge und noch zu gründende Unternehmen bald nach Berlin kommen werden. Die Unsicherheit, wie es mit London weitergehe, sei einfach da.