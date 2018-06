Apple-Chef Tim Cook hat die Europäische Kommission wegen der Steuernachforderung von 13 Milliarden Euro kritisiert und ihr politische Motive vorgeworfen. Außerdem sollten durch die Entscheidung Steuern, die eigentlich in den USA bezahlt werden müssten, nach Europa verlagert werden, sagte Cook in einem Interview mit der irischen Zeitung Independent.



Die Argumente der Kommission seien "totaler politischer Mist". Cook will nun eng mit der Regierung in Dublin zusammenarbeiten, um sich zu wehren. "Niemand hat etwas falsch gemacht und wir müssen zusammenstehen", findet er. Irland werde von der EU schikaniert.



EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hatte eine umstrittene Steuervereinbarung zwischen der irischen Regierung und dem US-Technologiekonzern untersagt und gefordert, dass Apple 13 Milliarden Euro Steuern nachzahlen muss. Sie warf dem Unternehmen vor, im Jahr 2014 auf seine in Europa erzielten und in Irland gebündelten Gewinne nur 0,005 Prozent Steuern gezahlt zu haben. "Ich weiß nicht, wo sie diese Zahl herhaben", sagte Cook dazu. Apple habe 400 Millionen Dollar Steuern bezahlt. Damit sei man "der größte Steuerzahler in Irland in diesem Jahr".

In einem weiteren Interview mit dem Radiosender RTÉ kündigte Cook an, im kommenden Jahr in den USA Steuern in Milliardenhöhe zu zahlen. Viele Milliarden Dollar des Konzerns sind in langfristigen Wertpapieren gebunden, die im Ausland liegen und auf die die USA keinen Zugriff haben, wenn es um die Besteuerung geht. In dem Interview sagte Cook nun, man plane, das Geld in die USA zurückzuführen. Der Konzern habe "mehrere Milliarden Dollar für Zahlungen in den USA vorgesehen", sagte er.



Bezüglich der EU-Entscheidung machte Cook machte auch eine generelle Stimmung gegen amerikanische Firmen verantwortlich. Deswegen, und weil die Kommission das Steuersystem der Union angleichen wolle, sei Apple ins Visier der EU geraten. "Es sollte eine öffentliche Diskussion darüber geben", sagte Cook und veröffentlichte auf der Website des Unternehmens einen Brief dazu an seine Kunden. Cook schloss sich mit seiner Kritik dem US-Finanzminister Jack Lew an. Auch Lew geht davon aus, dass die Europäer es auf Steuerzahlungen abgesehen hätten, die dem US-Fiskus zustünden.

In Deutschland sind die Meinungen zu der Entscheidung geteilt. "Überzogene Forderungen bei gleichzeitigem Abbruch der Verhandlungen über das Freihandelsabkommen TTIP werden die Handelsbeziehungen massiv belasten", sagt Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) der Süddeutschen Zeitung. Man brauche faire Steuerregeln, aber keinen Handelskrieg.



Die deutsche Apple GmbH sitzt in München, damit ist Bayerns Finanzministerium für den Fall zuständig. Es schließt allerdings Steuernachzahlungen hierzulande nach einer ersten Prüfung aus. "Nach derzeitigem Stand ist es unwahrscheinlich, dass Deutschland aufgrund der Entscheidung der EU-Kommission höhere Steuereinnahmen erhalten wird", heißt es in der Süddeutschen Zeitung. Andere deutsche Politiker, wie der Vorsitzende der Grünen, Cem Özdemir, begrüßen die Entscheidung der EU jedoch.