Im Abgasskandal droht Volkswagen (VW) erneut Ärger. Die australische Verbraucherschutzbehörde ACCC will den Wolfsburger Autobauer eigenen Angaben zufolge verklagen. Sie wirft dem Konzern vor, in den vergangenen fünf Jahren mehr als 57.000 Fahrzeuge mit einer betrügerischen Software verkauft zu haben. In Großbritannien verlangte zudem ein parlamentarischer Umweltausschuss von der Regierung ein härteres Vorgehen gegen VW. Die Forderungen des Komitees sind jedoch nicht bindend.

Volkswagen hatte im September 2015 die Manipulation von Abgaswerten elf Millionen Diesel-Autos auf der ganzen Welt eingestanden. Dabei sorgt eine unerlaubte Abschalteinrichtung dafür, dass die Wagen Abgasgrenzwerte nur auf dem Prüfstand einhalten, nicht aber auf der Straße.

In den vergangenen Monaten wurde der Konzern vielfach verklagt, zudem liegen Schadenersatzforderungen in Milliardenhöhe vor. Mit US-Behörden und Privatklägern hatte sich der Konzern kürzlich auf einen bis zu 15,3 Milliarden Dollar teuren Vergleich geeinigt, um den Abgasskandal beizulegen.