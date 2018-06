Im Skandal um manipulierte Abgaswerte hat sich Volkswagen mit seinen US-Vertragshändlern auf einen Vergleich geeinigt. Wie der Konzern mitteilte, akzeptierte er Zahlungen in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar. Damit sollen Verluste ausgeglichen werden, die den Händlern wegen des Abgasskandals bei VW-Dieselfahrzeugen entstanden sind. Nach Angaben der zuständigen Anwälte wird das Geld zwischen 652 Vertragshändlern aufgeteilt. Eine entsprechende Grundsatzvereinbarung hatten beide Seiten bereits im August getroffen.



Der Vergleich sieht zunächst eine Zahlung vor, die der Hälfte der Zuwendungen entspricht, anschließend sollen die Entschädigungen monatsweise in kleineren Raten gezahlt werden. Die Vereinbarung muss noch von einem Gericht in San Francisco abgesegnet werden.

Der Automobilkonzern hatte sich zuvor bereits in einem Vergleich mit den US-Behörden auf die Zahlung von 14,7 Milliarden Dollar bereit erklärt. Hier soll der Großteil als Entschädigung an Besitzer manipulierter Dieselfahrzeuge gehen. Eine endgültige richterliche Entscheidung in diesem Fall soll Mitte Oktober fallen.

Volkswagen hatte vor etwa einem Jahr auf Druck der US-Behörden zugegeben, weltweit in rund elf Millionen Dieselfahrzeugen unterschiedlicher Marken des Konzerns eine illegale Software eingebaut zu haben. Der Kniff sorgte dafür, dass der Schadstoffausstoß während Tests deutlich geringer war als im Straßenverkehr. Bei normaler Fahrt waren die Emissionen nach Angaben der US-Umweltschutzbehörde EPA dann bis zu 40 Mal höher als erlaubt.