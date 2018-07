Eben noch waren sie nur Vermieter. Jetzt sind sie Teil einer Bewegung. "Ihr seid die Gilden des 21. Jahrhunderts", sagt Chris Lehane zu den etwa 30 anwesenden Airbnb-Gastgebern. Und deshalb lohne es sich, in Berlin-Mitte einen Homesharing Club zu gründen – einen weiteren von weltweit bald hundert. Der 49-Jährige US-Amerikaner ist profilierter Politikberater und seit einem Jahr der globale Kommunikationschef von Airbnb. In den neunziger Jahren hatte er Bill Clinton erfolgreich durch die Lewinsky-Affäre manövriert. Nicht nur deshalb gilt er vielen als der "master of disaster".

Wegen eines drohenden Desasters für das amerikanische Unternehmen spricht er in diesem Herbst vor Berliner Homesharern. Denn die Berliner Regierung bedroht mit harten Restriktionen das Geschäftsmodell von Airbnb – Geld zu verdienen mit dem kurzzeitigen Vermitteln von Wohnungen. Der Vorwurf vieler Städte: Plattformen wie Airbnb verschärften Gentrifizierung, Wohnraummangel und Mietenexplosion. Der weltweite Marktführer aber wehrt sich mit enormem Aufwand gegen diese Angriffe. Airbnbs neueste Methode: einen Teil seiner Kunden für sich kämpfen zu lassen – mit Bürgerinitiativen im Graswurzeldesign.

Berlin rückt ins Zentrum der Aktionen

Als einer der wichtigsten Standorte weltweit ist Berlin seit Juni Teil dieser Kampagne – zuerst gründete sich der Berliner Homesharing Club. In den letzten Wochen starteten dann weitere Clubs in den Bezirken Pankow, Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln. Für den Bezirk in Mitte nahm Chris Lehane sich persönlich Zeit. An Tischen aus Holzpaletten sitzen die Airbnb-Hosts in einem der oberen Stockwerke eines Industrielofts. Es gibt Bier, Wein und Kürbiscremesuppe – alles gesponsert von Airbnb. Ein Kamerateam dreht einen Imagefilm.

© Michael Heck Bastian Brauns Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Chris Lehane sagt, ganz wie sich in mittelalterlichen Städten einst Bäcker, Maurer oder Schneider zu Zünften zusammengeschlossen hätten, würden sich nun immer mehr Homesharer organisieren. Sie seien "Micro-Entrepreneure", eine neue Generation, für die Sharing ganz selbstverständlich zum Alltag gehöre. Wie bei Berufsverbänden sei das Ziel der inzwischen fast 100 Homesharing Clubs weltweit, die gemeinsamen Interessen gegenüber den jeweiligen Städten zu vertreten. Nach Angaben von Airbnb arbeiten die Clubs alle unabhängig, werden aber ideell wie finanziell von Airbnb und dessen sogenannten Airbnb Host Movement unterstützt.

Lehane und Airbnb sehen es nicht als Kampf gegen die Städte, im Gegenteil, es gehe um Dialog, um Erklären und um Zusammenarbeit. Das Konzept von Airbnb sei ein gutes, manche hätten das noch nicht verstanden, sagt Lehane. Er meint damit nicht nur Politiker, sondern auch die Hotelindustrie. Er sagt: "Wir demokratisieren den Kapitalismus. Wir demokratisieren den Tourismus. Wir demokratisieren die Umsätze."

Droht der Airbnb-Tod ausgerechnet in Berlin?

Tatsächlich sitzen vor Chris Lehane Menschen, für die Homesharing längst zum Leben gehört und die mit Airbnb gemeinsam Geld verdienen wollen: Studentinnen und Studenten, aber auch Familienväter, Künstler und Architekten. Sie alle möchten auch weiterhin ihre Wohnungen privat vermieten dürfen. Auch Millionen von Nutzern weltweit haben ein prinzipielles Interesse am Fortbestand des Homesharing. Sie möchten lieber in Privatwohnungen als in Hotels übernachten.

In Berlin ist das aber nur noch stark eingeschränkt erlaubt. Seit Mai dieses Jahres gilt das Zweckentfremdungsverbot. Wer mehr als 50 Prozent der Fläche seiner Wohnung unter sechs Monaten vermietet, riskiert Bußgelder von bis zu 100.000 Euro. Es ist ein Gesetz, das kommerzielle Anbieter daran hindern soll, dem angespannten Mietmarkt Wohnungen zu entziehen. Aber die Regulierung trifft auch jene, die ihre selbst bewohnte Wohnung nur während der eigenen Urlaubszeit vermieten wollen, um etwas dazuzuverdienen. Droht ausgerechnet in der Start-up-Stadt Berlin nun der Tod einer beliebten Start-up-Idee?