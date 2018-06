Ein Einschnitt in einer Rohrleitung könnte das tödliche Unglück beim Chemiekonzern BASF ausgelöst haben. Das teilten die Staatsanwaltschaft in Frankenthal sowie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. In der beschädigten Rohrleitung habe sich brennbares Raffinat befunden, heißt es in der Mitteilung.

Zum Zeitpunkt des Unglücks seien an einer benachbarten Leitung Wartungsarbeiten durch eine Fremdfirma durchgeführt worden, teilten die Behörden weiter mit. Dabei sei auch ein Winkelschleifer zum Einsatz gekommen. Ein Mitarbeiter der Fremdfirma habe demnach mit dem Schleifer den Einschnitt verursacht. Der mutmaßliche Verursacher sei zurzeit nicht vernehmbar, da er mit schweren Verletzungen im Krankenhaus liege, sagte der leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber.

Die Ermittlungen konzentrieren sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft nun auf den Ablauf der Wartungsarbeiten und die davor präventiv getroffenen Sicherheitsmaßnahmen.



Bei dem Explosionsunglück auf dem BASF-Werksgelände in Ludwigshafen waren drei Menschen getötet worden, 30 weitere wurden verletzt. Während Wartungsarbeiten an einer Rohrleitung war es zu einem Brand und später zu Explosionen von brennbaren Flüssigkeiten gekommen. Für die umliegende Bevölkerung besteht nach Angaben der Feuerwehr keine Gefahr durch Giftstoffe. Die Feuerwehr hat in Ludwigshafen in den ans Werksgelände angrenzenden Stadtteilen keine Schadstoffe in gefährlicher Konzentration gemessen. Das sagte der Ärztliche Leiter des Gesundheitsamtes, Thomas Bienert.

BASF-Vorstandschef Kurt Bock sagte in einer Videobotschaft an die Mitarbeiter: "Ich bin sicher, diese Woche beschäftigen uns alle dieselben Gedanken und Fragen: die Trauer um die Verstorbenen, das Mitgefühl für die Familien und Angehörigen und der Wunsch, dass die Verletzten so schnell wie möglich wieder gesund werden."