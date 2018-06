Die Flugbegleiter der Billigairline Eurowings treten ab Donnerstag in Streik. Das teilte die Flugbegleitergewerkschaft Ufo mit. Die Streikdetails wolle die Gewerkschaft spätestens am Mittwochabend um 18 Uhr veröffentlichen, heißt es. Der letzte Einigungsversuch mit der Führung der Lufthansa-Tochter Eurowings war zuvor fehlgeschlagen.



Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen bleibe der Gewerkschaft nach eigenen Angaben "keine andere Wahl", als seine Mitglieder zum Streik aufzurufen, teilte die Ufo mit.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Ufo mit einer Arbeitsniederlegung gedroht. Zudem wollten die Mitglieder eine Demonstration in Düsseldorf abhalten. Die Pläne wurden von der Ufo zurückgenommen, nachdem ein neuer Verhandlungsversuch mit Eurowings vereinbart wurde. Dieser sei nun auch gescheitert. Dass es auch über die Weihnachtstage zu einer Arbeitsniederlegung kommt, schloss die Gewerkschaft zuletzt aus.



Schon seit zwei Jahren streiten die Gewerkschaft und Eurowings über Arbeitsbedingungen und die Bezahlung der Flugbegleiter. Sie werden schlechter vergütet als Lufthansa-Angestellte.

Die Flugbegleitergewerkschaft hat der Eurowings-Spitze nach eigenen Angaben ein konkretes Forderungspaket übergeben. Sie fordert die Sicherheit der Arbeitsplätze, eine arbeitgeberfinanzierte, betriebliche Altersvorsorge und die Erfolgsbeteiligung der Mitarbeiter. All dies führe "bestenfalls zum Anschluss der Eurowings-Mitarbeiter an die restlichen Mitarbeiter in den Flugbetrieben der Lufthansa", sagte Nicoley Baublies, Tarifvorstand der Ufo.