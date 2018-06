Noch vor wenigen Jahren kamen die Bewohner der nordvietnamesischen Provinz Bac Ninh in wirtschaftliche Probleme, wenn nicht genug Regen für ihre Reisfelder fiel. Doch seit der weltgrößte Smartphonehersteller Samsung vor wenigen Jahren aus den Bauerndörfern des Schwellenlandes eine Industriestadt mit Zehntausenden Beschäftigten machte, hängen die Einkommen in der Region in erste Linie an den globalen Technologiemärkten. Sorgen bereiten inzwischen nicht mehr die Niederschläge, sondern überhitzte Akkus, qualmende Geräte, Produktrückrufe und Produktionsstopps.

Der Großteil der Samsung-Handys stammt aus den Werken in Vietnam. Auch das als Aushängeschild geplante Gerät, das Galaxy Note 7, wurde hier für den internationalen Markt produziert. Die Batteriefabrik SDI, eine Konzerntochter, die offenbar eine Mitverantwortung im Skandal um die rauchenden Akkus trägt, befindet sich ebenfalls in der vietnamesischen Samsung-Stadt, die fast 50.000 Mitarbeiter zählt und einen Boom in Vietnams Norden ausgelöst hat. Zulieferer siedelten sich an, fast 2.000 Hotels und Gaststätten wurden eröffnet, das Pro-Kopf-Einkommen stieg auf das Dreifache des nationalen Durchschnitts.

Doch Samsungs Krise droht nun, das nordvietnamesische Wirtschaftswunder auszubremsen: Nach dem Beschluss des Konzerns, das wegen seines gefährlichen Defekts in die Schlagzeilen geratene Note 7 komplett vom Markt zu nehmen, stehen nicht nur etliche Produktionslinien still, die in den kommenden Monat planmäßig noch mehrere Millionen Exemplare des Geräts hätten fertigen sollen. Fachleute warnen nun davor, dass durch den Imageschaden die gesamte Mobilfunksparte des südkoreanischen Herstellers in Mitleidenschaft gezogen werden könnte.

Bryan Ma gehört zu jenen Marktbeobachtern, die Samsung vor erheblichen Schwierigkeiten sehen. Am Tag nach dem endgültigen Aus für das Handy, mit dem die Koreaner das iPhone vom Smartphone-Thron stoßen wollten, steht der Analyst des Marktforschers IDC in einem Fernsehstudio in Singapur und erklärt den zugeschalteten Finanznachrichtensendern das Samsung-Drama: "Es ist wie in einem schlechten Horrorfilm, bei dem der Bösewicht erst tot erscheint, dann aber wieder aufsteht und noch einmal zuschlägt."

Der Bösewicht, das ist in der Analogie der bislang noch immer nicht genau identifizierte Fehler, der Samsungs Oberklasse-Handys in einen Brandherd verwandeln kann. Die erste Rückrufaktion sei laut Ma für den Konzern noch verschmerzbar gewesen. Dass es danach aber immer noch zu offenbar unlösbaren Problemen kam – wie kürzlich kurz vor dem Start eines Flugzeuges von Southwest Airlines in den USA, das wegen eines qualmenden Ersatzgeräts evakuiert werden musste – sei für Samsung höchst gefährlich, meint Ma: Offenbar haben die Ingenieure ihre eigene Technik nicht im Griff. In Deutschland warnte die Fluglinie Airberlin gar vor jedem Start ihre Fluggäste mit den Worten: "Wir weisen Sie darauf hin, das Samsung Galaxy Note 7 darf an Bord aller Airberlin-Flüge nicht verwendet werden." Auch die Lufthansa machte diese Ansagen – ein Marketingdesaster für Samsung.



17 Milliarden gehen an Umsatz verloren

Das Note 7 ist für Samsung verloren, für den Konzern geht es jetzt darum, den Schaden für das restliche Mobilfunkgeschäft zu begrenzen. Wie hoch er ausfallen wird, lässt sich noch schwer abschätzen. Sicher ist, dass Samsung auf die 19 Millionen Note-7-Verkäufe verzichten muss, die das Unternehmen eingeplant hat. Allein damit gehen nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters fast 17 Milliarden US-Dollar an Umsatz verloren. Doch die Produktlinie hat nur einen vergleichsweise kleinen Anteil am gesamten Smartphone-Geschäft von Samsung: Rund 300 Millionen Geräte verkaufen die Koreaner insgesamt jedes Jahr. Die Smartphones sind der wichtigste Gewinnbringer für den Mischkonzern, der seine Gewinnprognose für das laufende Quartal angesichts der Krise am Mittwoch um ein Drittel senken musste.

Sorgen bereiten die Probleme bei Samsung nun auch Südkoreas Regierung. Die Samsung-Gruppe steht für rund ein Fünftel der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes. "Im Moment können wir noch nicht sagen, wie sich die Sache langfristig auswirken wird", sagte Finanzminister Yoo Il-ho zu Beginn der Woche. Das Aus der Note-7-Serie würde die Exporte des Landes treffen. Auch in Vietnam erwarten Industrievertreter spürbare Folgen für die gesamte Volkswirtschaft: "Es wird mit Sicherheit Auswirkungen auf die Exporte geben", sagt Nguyen Mai, der eine Organisation von ausländischen Investoren in dem Land leitet. Schließlich stehe Samsung für 20 Prozent von Vietnams Warenausfuhren.

Mit dem neuen Modell Galaxy S8, das Anfang des kommenden Jahres erscheinen soll, will Samsung die Probleme wieder vergessen machen und einen neuen Verkaufshit landen. Doch damit das geschehen kann, muss der Konzern bei seinen Kunden noch viel Überzeugungsarbeit leisten, findet Ma. "Das Unternehmen muss Vertrauen wiederherstellen und dabei transparent machen, was genau das Problem ist", sagt er. Bisher sei die Ursache für die Brände nicht ausreichend aufgeklärt: "Wenn es weiter keine zufriedenstellenden Antworten gibt, werden sich die Menschen fragen: Warum sollte ich das nächste Galaxy-Handy kaufen, wenn ich mir damit womöglich eine tickende Bombe in die Tasche hole?"