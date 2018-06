Als Reaktion auf das US-Einreiseverbot für Menschen aus mehrheitlich muslimischen Ländern hat Google seine Mitarbeiter aus dem Ausland zurückgerufen. "Es ist schmerzlich, zu sehen, wie sich diese Anordnung persönlich auf unsere Kollegen auswirkt", schrieb Google-Chef Sundar Pichai in einer Nachricht an seine Mitarbeiter, aus der die Nachrichtenagentur Bloomberg zitierte.

Mehr als 100 Mitarbeiter, die sich derzeit beruflich oder privat im Ausland aufhielten und aus muslimischen Ländern stammten, seien betroffen. Pichai forderte sie auf, vor dem Inkrafttreten der Anordnung von US-Präsident Donald Trump in die USA zurückzukehren.

Am vergangenen Freitag hatte Trump ein Dekret unterzeichnet, das die Einreise für viele Muslime stark einschränkt. So würden vorerst 120 Tage lang keine Flüchtlinge mehr aufgenommen, für Menschen aus dem Irak, dem Iran, dem Jemen, Libyen, Somalia, dem Sudan und Syrien gilt ein Einreiseverbot für 90 Tage. Asylbewerber aus dem Kriegsland Syrien dürfen bis auf Weiteres gar nicht mehr einreisen. Trump begründete die Maßnahmen mit dem Kampf gegen den islamistischen Terrorismus.

Google befürchtet, dass Trumps Dekret begabte Fachkräfte davon abhalten könnte, in die USA zu kommen. Googles Hauptquartier liegt im kalifornischen Silicon Valley. Man habe die eigene Position zu Einwanderungsfragen immer öffentlich bekannt gemacht und werde das auch weiterhin tun, heißt es in Pichais Nachricht. Eine Sprecherin des Unternehmens sagte später: "Wir sind besorgt über die Auswirkungen dieser Anordnung und über alle Vorschläge, die Einschränkungen für Google-Mitarbeiter und ihre Familien mit sich bringen könnten, oder die Schranken aufbauen, die große Talente an der Einreise in die USA hindern könnten."

Bereits am Freitag wurde begonnen, Trumps Anordnungen umzusetzen. Flüchtlinge und Einwanderer wurden an Flughäfen an der Einreise in die USA gehindert. Bürgerrechtsorganisationen reichten daraufhin Klage gegen die US-Regierung ein. Weltweit sind Politiker, Organisationen und Menschenrechtler empört über Trump. Auch Facebook-Chef Mark Zuckerberg hatte sich am Freitag besorgt geäußert.

Nicht nur mit dem Einreisestopp hat der neue US-Präsident die Geschicke von Großkonzernen beeinflusst. Noch vor seinem Amtsantritt hatte Trump mehrere Autohersteller davor gewarnt, in Fabriken in Mexiko zu investieren. Auch drohte er etwa BMW mit Strafzöllen für Autoexporte von Mexiko in die USA. Auf diese Weise will er heimische Arbeitsplätze sichern, gemäß seinem Motto "America first" ("Amerika zuerst"). Allerdings bezweifeln viele Experten, dass der Plan aufgeht, da die Autoindustrie und deren Zulieferer sehr stark international vernetzt sind.