Altlasten, insbesondere Kosten durch Rechtsstreitigkeiten, haben der Deutschen Bank im vergangenen Jahr abermals einen Verlust eingebracht. Dieser summierte sich netto auf 1,4 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen mit. Wichtigster Grund für den Fehlbetrag ist ein milliardenschwerer Vergleich in den USA. Dabei ging es um Hypothekengeschäfte in den USA vor der Finanzkrise in den Jahren 2007 und 2008. Zudem belasten die Kosten des internen Umbaus von Deutschlands größter Bank das Konzernergebnis.



Der Verlust fiel größer aus als erwartet. Analysten hatten lediglich mit einem Verlust von 668 Millionen Euro gerechnet, meldete die Nachrichtenagentur Reuters. 2015 hatte allerdings wegen des laufenden Konzernumbaus noch ein Rekordverlust von 6,8 Milliarden Euro zu Buche gestanden. Vor Steuern belief sich das Minus auf 0,8 Milliarden Euro.



Im schwierigen Marktumfeld mit anhaltend niedrigen Zinsen fielen auch die Erträge im vergangenen Jahr niedriger aus: Sie sanken gegenüber 2015 um zehn Prozent auf 30 Milliarden Euro. Immerhin geht das Geschäft offenkundig wieder aufwärts, denn im vierten Quartal steigerte die Bank die Erträge zum Vorjahr um sechs Prozent.

"Unsere Ergebnisse des Jahres 2016 spiegeln sowohl den konsequenten Umbau der Bank als auch die Marktturbulenzen rund um unser Haus wider", sagte Vorstandschef John Cryan. "In einem besonders schwierigen Jahr haben wir bewiesen, wie widerstandsfähig wir sind."



Cryan hob die hohe Kernkapitalquote hervor, die die Deutsche Bank erreicht hat: Sie stieg zum Jahresende auf 11,9 Prozent – das ist der höchste Stand seit drei Jahren. Im vergangenen Jahr hatte die Bank den Risikoabbau von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Aktiva fortgesetzt und Beteiligungen im Ausland verkauft. Nach Angaben des Unternehmens dürften die Rechtskosten ihren Höhepunkt erreicht haben; zudem seien die Geschäfte im Januar über fast alle Bereiche hinweg gut angelaufen, hieß es.