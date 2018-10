Die Lufthansa und die Pilotengewerkschaft Cockpit haben sich in ihrem Konflikt um einen neuen Tarifvertrag für die 5.400 Lufthansa-Piloten zumindest in einem ersten Punkt geeinigt. So stimmten sowohl die Fluggesellschaft als auch die Arbeitnehmervertreter der Empfehlung des Schlichters Gunter Pleugen im Streit um die Vergütung der Piloten zu. Demnach sollen die Flugzeugführer von Lufthansa, Lufthansa Cargo und Germanwings rund 8,7 Prozent mehr Geld erhalten.

Wie die Lufthansa mitteilte, erhalten die Piloten diese Erhöhung in vier Stufen innerhalb der kommenden sieben Jahre. Ab Ende 2019 müsste dann ein neuer Lohntarifvertrag ausgehandelt werden. Zusätzlich gibt es nach Angaben der größten deutschen Fluggesellschaft eine Einmalzahlung in Höhe von rund 30 Millionen Euro, wobei jedem der beschäftigten Piloten wohl 5.000 bis 6.000 Euro ausgeschüttet werden. Die Zusatzkosten von 85 Millionen Euro pro Jahr will die Lufthansa dadurch kompensieren, dass 40 Flugzeuge, die künftig zur Flotte dazukommen, außerhalb des Konzerntarifvertrags eingesetzt werden.

Schlichter Pleuger, der seit Mitte Januar mit den Tarifparteien Kompromisslinien auslotet, hatte seinen Lohnvorschlag Ende der vergangenen Woche vorgelegt. Die Zustimmung beider Seiten für diesen Vorschlag wird von Insidern als ein gutes Zeichen für den Fortgang der weiteren Verhandlungen gewertet. Ungelöst sind etwa die Fragen zum Vorruhestand und den Betriebsrenten – die allerdings auch deutlich größeres Konfliktpotenzial bergen.

Der gesamte Tarifkonflikt beschäftigt den Luftfahrtkonzern und seine insgesamt 120.000 Mitarbeiter bereits seit 2014. 14 Mal traten die Piloten seitdem in den Streik und bescherten der Lufthansa nach eigenen Angaben zusätzliche Kosten in Höhe von 500 Millionen Euro. Der Arbeitskonflikt zieht sich auch deshalb so lange hin, weil hinter den Kulissen vor allem um den Ausbau des Billigablegers Eurowings gestritten wird. Die Piloten fürchten, durch die neue Konkurrenz mit schlechter bezahlten Angestellten im eigenen Haus künftig erpressbar zu sein. Für Lufthansa-Chef Carsten Spohr ist die schnelle Expansion von Eurowings strategisch wichtig, um der Konkurrenz, vor allem von Ryanair und Easyjet, etwas entgegenzusetzen.

Kurz vor Ende des Schlichtungsverfahrens hatte Lufthansa die Piloten deshalb auch vor einem zu hohen Abschluss gewarnt. Zusätzliche Millionenkosten könnten dazu führen, dass Investitionen für neue Flugzeuge in andere Teilgesellschaften des Konzerns gelenkt würden, hatte Vorstandsmitglied Harry Hohmeister gesagt. Lufthansa denke auch über die Gründung einer neuen Airline nach, die Strecken von der Lufthansa-Mutter übernehmen könne. Die Vereinigung Cockpit sah in den Äußerungen einen Einschüchterungsversuch gegen den Schlichter.

Der umstrittene Konzerntarifvertrag (KTV) sieht vor, dass Flugzeuge der Marke Lufthansa nahezu ausschließlich von Piloten geflogen werden dürfen, die nach dem KTV beschäftigt werden. Lufthansa sucht daher nach Wegen, Flugzeuge mit billigeren Piloten betreiben zu können. Im Konzern sind die KTV-Piloten bereits in der Minderheit. Bei allen Töchtern wie Swiss, Austrian, Brussels und Eurowings wird weniger gezahlt.