Die US-Regierung hat Fiat Chrysler wegen der Manipulation von Abgaswerten verklagt. Der italienisch-amerikanische Autohersteller werde beschuldigt, illegale Software zur Abgaskontrolle in rund 104.000 Dieselfahrzeugen mit 3-Liter-Motoren installiert zu haben, teilte die Umweltbehörde EPA mit. Die Software soll – wie bei Volkswagen – die Abgaswerte bei Tests verfälscht haben. Die Zivilklage wurde vor einem Bundesgericht im US-Bundesstaat Michigan eingereicht.

Fiat Chrysler teilte mit, das Unternehmen sei enttäuscht über den Schritt des Ministeriums. Der Konzern prüfe die Klageschrift und beabsichtige, sich energisch zu verteidigen. Der Prozess hatte sich schon Mitte des Monats angedeutet, nachdem die US-Umweltbehörde EPA bereits im Januar mitgeteilt hatte, dass sie nach dem Skandal bei Volkswagen auch Fiat Chrysler wegen manipulierter Abgaswerte im Verdacht hat.

Betroffen sind Jeep Grand Cherokees und Pick-up-Trucks der Marke Ram der Modelljahre 2014 bis 2016. Es geht auch hier um den Ausstoß des Schadstoffs Stickoxid, der mithilfe einer sogenannten Abschalteinrichtung (defeat device) manipuliert worden sein soll. Nach Darstellung der Behörden hat der Autobauer diese Technologie nicht angemeldet.



Fiat kündigte am vergangenen Freitag an, auf Geheiß der Behörden die Dieselfahrzeuge umzurüsten. Nach Angaben der Umweltbehörde ist nicht auszuschließen, dass beide Seiten eine gütliche Einigung erzielen, da die Verhandlungen mit dem Autobauer weiter andauern würden.



Der Abgasskandal bei Volkswagen hatte die EPA 2015 veranlasst, Dieselfahrzeuge in den USA umfassend zu untersuchen. Daraus ergaben sich nun die Vorwürfe gegen Fiat Chrysler. Neben Ermittlungen verschiedener Behörden gibt es in den USA Sammelklagen von Dieselbesitzern. Für Mittwoch hat ein Bundesrichter in Kalifornien eine Anhörung angesetzt, nachdem Autobesitzer eine Reihe von Klagen gegen Fiat Chrysler eingereicht haben.

Auch in Europa wird der Konzern der Abgasmanipulation verdächtigt, ebenso wie mehrere andere Autobauer. Am Dienstag durchsuchte die Staatsanwaltschaft Stuttgart mehrere Standorte des Automobilkonzerns Daimler, um den Verdacht auf Abgasmanipulationen zu prüfen.