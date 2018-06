Bombardier Transportation hat laut Mitteilung des Aufsichtsrats umfangreiche Stellenkürzungen für seine deutschen Standorte beschlossen. In den nächsten Jahren will der kanadische Zughersteller demnach bis zu 2.200 der 8.500 Arbeitsplätze abbauen. Betriebsbedingte Kündigungen sollen dabei vermieden werden, teilte das Unternehmen mit.



Für die Mitarbeiter könnten Weiterbildungsmaßnahmen und Ortswechsel die Folge sein. Den Standorten in Deutschland sollen – als ein Element eines Sanierungsplans – teilweise neue Aufgaben zukommen.



Michael Fohrer, Geschäftsführer von Bombardier Transportation in Deutschland, plant eine stärkere Spezialisierung der insgesamt acht Standorte in Deutschland, um die einzelnen Bereiche profitabler zu gestalten. "Die wichtigsten Entwicklungen und Produktionen kommen weiter aus Deutschland", hatte Fohrer im November 2016 gesagt. Die größten Standorte von Bombardier Transportation in Deutschland sind neben dem Hauptsitz Hennigsdorf die sächsischen Städte Görlitz und Bautzen.



Die Zugsparte des Bombardier-Konzerns erzielt zwar insgesamt Gewinne, in Deutschland aber bleibt sie hinter den Erwartungen der Geschäftsleitung zurück. Schon im vergangenen Jahr hatte Bombardier Transportation mehr als 1.400 Arbeitsplätze gekürzt. Betroffen waren vor allem Leiharbeiter.