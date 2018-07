Air Berlin rät ihren Kunden, sich bei Entschädigungsansprüchen direkt beim Unternehmen zu melden, über ein entsprechendes Onlineformular auf der Internetseite. Neben den in der EU-Fluggastrechteverordnung festgelegten Ausgleichszahlungen gewährt Air Berlin seinen Kunden demnach auch höhere Entschädigungen in Form von Fluggutscheinen – "bei einer Kompensation von 250 Euro etwa einen Gutschein in Höhe von 350 Euro", wie eine Sprecherin sagte.