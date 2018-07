Die irische Fluggesellschaft Ryanair hat gegen die Staatshilfen für Air Berlin Kartellbeschwerde eingelegt. Der Insolvenzantrag sei "ganz eindeutig" mit dem Ziel arrangiert worden, dass die deutsche Lufthansa eine schuldenfreie Air Berlin übernehmen könne, sagte Ryanair-Sprecher Robin Kiely. Dies verstoße gegen deutsche und EU-Wettbewerbsregeln. Ryanair fordere deshalb das Bundeskartellamt und die EU-Kommission auf, umgehend Schritte zu unternehmen.

Das Bundeswirtschaftsministerium wies die Bedenken zurück. Das sei eine "abwegige These", sagte Staatssekretär Matthias Machnig (SPD) im ZDF-Morgenmagazin. Es sei nicht so, dass am Ende eine einzige Airline Air Berlin übernehmen werde. Das werde "kartellrechtlich gar nicht zulässig sein". Alle Interessierten hätten "natürlich" die gleichen Chancen bei einer Übernahme.

Die EU-Kommission kündigte an, die Rettungsmaßnahmen für die insolvente Fluggesellschaft prüfen zu wollen. Die Kommission sei immer bereit, mit den Mitgliedsländern Pläne in Einklang mit den EU-Regeln zu diskutieren, sagte ein Sprecher. "Wir stehen in dieser Angelegenheit im konstruktiven Kontakt mit Deutschland." Laut EU-Recht sind Staatsbeihilfen, die den Wettbewerb in Europa verzerren, verboten.

Medienberichten zufolge sind mehrere Fluglinien an Air Berlin interessiert. Neben der Lufthansa wolle auch die britische Billigfluggesellschaft easyJet einen Teil von Air Berlin übernehmen, berichtet Die Welt in ihrer Mittwochsausgabe unter Berufung auf Informationen aus Branchenkreisen. Auch die Nachrichtenagentur Reuters meldet, dass easyJet Gespräche führe und beruft sich auf einen Insider.



Air Berlin hatte Insolvenz angemeldet, nachdem der Hauptaktionär Etihad mitgeteilt hatte, keine weitere finanzielle Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Das Wirtschaftsministerium hatte daraufhin einen Übergangskredit von 150 Millionen versprochen, damit der Flugbetrieb von Air Berlin nicht sofort eingestellt werden müsse. Mit dem Geld kann die Fluggesellschaft den Verkehr die kommenden drei Monate weiterführen.