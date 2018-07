Der Autokonzern Daimler hat kein Interesse am Weiterbetrieb des Lkw-Mautsystems in Deutschland. Das Unternehmen werde sich bei der neuen Ausschreibung im Herbst nicht mehr um die Anteile am Mautbetreiber Toll Collect bemühen, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Branchen- und Regierungskreise. Ein Daimler-Sprecher kommentierte dies auf Nachfrage nicht weiter: "Zu dem Vergabeverfahren wurde Vertraulichkeit vereinbart."



Toll Collect erhebt auf Autobahnen und ausgesuchten vierspurigen Bundesstraßen die Lkw-Maut für den Bund. Es handelt sich dabei um ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und Daimler, die mit je 45 Prozent beteiligt sind, sowie des französischen Unternehmens Cofiroute, das zehn Prozent hält.



Das Mautsystem ist seit 2005 in Betrieb, der Vertrag läuft jedoch Ende August 2018 aus. Der Bund hat deshalb im vergangenen Jahr eine neue, europaweite Ausschreibung gestartet. Telekom und Cofiroute würden für die Anteile weiter bieten, schrieb das Handelsblatt. Den Ausschreibungsbedingungen zufolge ist dieser Vertrag zwölf Jahre gültig, also bis Ende August 2030. Zudem gibt es eine einmalige Verlängerungsoption um drei Jahre.