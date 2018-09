Eine knappe Woche nach Fristablauf hat der chinesische Unternehmer Jonathan Pang, der den Flughafen Parchim in Mecklenburg-Vorpommern betreibt, noch ein Angebot für Air Berlin abgegeben. Einem Insider zufolge bietet Pang etwa 600 Millionen Euro und will alle rund 8.000 Mitarbeiter übernehmen.



Unklar blieb, ob sich der Gläubigerausschuss die Offerte noch anschaut. Die eigentliche Frist für Bieter war am 15. September abgelaufen. Ein Air-Berlin-Sprecher hatte bereits damals betont, die Frist gelte für alle.

Pang würde bei einer erfolgreichen Übernahme eine Kooperation seiner Logistikfirma Link Global Logistics mit der Fluggesellschaft ausloten, hieß es. Dazu könnten auch Air-Berlin-Flugzeuge nach Parchim verlegt werden. Pang hatte 2007 den ehemaligen Militärflughafen in Parchim gekauft, der 160 Kilometer nordwestlich von Berlin liegt. Das EU-Recht sieht allerdings vor, dass die Mehrheit des Eigentums und die Kontrolle der Airline von Europäern gehalten wird.

Entscheidung am Montag

Der Gläubigerausschuss berät nun über die vorliegenden Angebote und lotet aus, welcher Bieter welchen Teil der Fluggesellschaft bekommt. Endgültige Entscheidungen sollen aber erst am Montag fallen, wenn der Aufsichtsrat von Air Berlin tagt. Derzeit kann das Unternehmen nur mithilfe eines staatlichen Kredits über 150 Millionen Euro weiterfliegen. Möglicherweise müssten die künftigen Eigner weiteres Geld beisteuern, bevor die EU ihre kartellrechtliche Prüfung abschließt und den Deal absegnet.

Am 15. September war die Bieterfrist für die seit Mitte August insolvente, bislang zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft abgelaufen. Neben Lufthansa gehören auch easyJet, Condor, die British-Airways-Mutter IAG sowie die Luftfahrtunternehmer Hans Rudolf Wöhrl und Niki Lauda zum Interessentenkreis.



Experten glauben nicht an einen Gesamtverkauf an eine andere Fluggesellschaft, weil dadurch die Marktmacht des neuen Eigentümers potenziert würde. Mehrere einzelne Bieter hoffen daher auf Teile von Air Berlin. Insgesamt verfügt der Konzern über eine Flotte von 144 Flugzeugen, von denen aber 38 bereits samt Besatzungen an Eurowings vermietet sind.