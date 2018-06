Die ehemalige Firma des Filmproduzenten Harvey Weinstein will Insolvenz beantragen. Das kündigte The Weinstein Company (TWC) an, nachdem ein geplanter Verkauf des Unternehmens gescheitert war. "Obwohl wir sehen, dass dies ein extrem unglückliches Ende für unsere Angestellten, unsere Gläubiger und jegliche Opfer ist, hat der Vorstand keine andere Wahl, als den einzigen Weg zu gehen, der den Restwert der Firma maximiert: eine geregelte Insolvenz", zitierte die Los Angeles Times aus einer Erklärung des Unternehmens.



Breaking: Weinstein Co. will file for bankruptcy after sale effort ends in failure. Statement from company: pic.twitter.com/J0NdI5dmeX — Daniel Miller (@DanielNMiller) 26. Februar 2018

Zuvor war versucht worden, das Studio für knapp eine halbe Milliarde Dollar an eine Investorengruppe zu verkaufen. Die Bieterinnen und Bieter hatten außerdem versprochen, mindestens 40 Millionen Dollar als Ausgleich für die Frauen bereitzustellen, die Weinstein Übergriffe bis hin zu Vergewaltigungen vorwerfen, berichtet die LA Times. Am 11. Februar hatte die New Yorker Staatsanwaltschaft dann nach eigenen Angaben ein Verfahren gegen The Weinstein Company, Harvey und Robert Weinstein eingeleitet, wegen "ungeheuerlichen Verletzungen" der Grundrechte, Menschenrechte und des Arbeitsrechts. Die Investoren zogen ihr Angebot daraufhin zurück.



Sechs Frauen hatten gemeinsam eine Klage eingereicht. Sie werfen Weinstein und seinem früheren Filmunternehmen vor, die sexuellen Belästigungen und Angriffe vertuscht zu haben. Als die Vorwürfe im Herbst bekannt geworden waren, hatte das Studio Weinstein entlassen. Die #MeToo-Debatte ist Folge der Anschuldigungen gegen den Produzenten. Weinstein weist alle Vorwürfe zurück. Er hatte das Filmstudio 2005 mit seinem Bruder gegründet.