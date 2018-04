Als Donald Trump Anfang März vor laufenden Kameras neue Zölle auf importierten Stahl ankündigte, war auch Tim Timken dabei. Der Vorstandsvorsitzende von TimkenSteel, einem börsengelisteten Unternehmen aus Ohio, hatte sich seit Monaten für Gebühren eingesetzt, mit denen die Einfuhren aus Ländern wie China und Regionen wie Europa begrenzt werden sollten. Bei der Verkündung war er sichtlich zufrieden. Die "Blutung" sei damit gestoppt, sagte Timken nach der Ankündigung Trumps in Fernsehinterviews.

Beim Schwesterkonzern Timken Company hielt sich die Begeisterung über die Zölle hingegen in Grenzen. Die Firma hatte sich 2014 von dem gemeinsamen Unternehmen abgespalten, dessen Vorsitzender Tim Timken bis dahin war. Anders als TimkenSteel stellt Timken Company keinen Stahl her, sondern verwertet ihn weiter, etwa zu Kugellagern und Getrieben. Nach der Zoll-Ankündigung hieß es von dem Konzern knapp: Als globales Unternehmen glaube man an fairen, offenen Handel. Man sehe Stahlzölle nicht als positive Entwicklung für das eigene Geschäft und sorge sich über die internationale Wettbewerbsfähigkeit seiner Kunden. Auf eine Anfrage von ZEIT ONLINE reagierte der Konzern nicht.

Der US-Präsident schreckte mit der Entscheidung, Einfuhren mit hohen Aufschlägen zu versehen, nicht nur internationale Handelspartner auf. Auch in der Heimat hat er gemischte Gefühle ausgelöst – anders als etwa bei der Steuerreform, die von der Wirtschaft nahezu einstimmig begrüßt worden war. Während sich Amerikas Stahlindustrie von den Hilfen aus dem Weißen Haus den lang ersehnten Aufschwung erhofft, fürchtet sich das stahlverarbeitende Gewerbe vor steigenden Kosten und einem drohenden Engpass.



Der Aufstieg kam mit der Autoindustrie

Timken ist zum anschaulichen Beispiel für die Spaltung in der Haltung geworden. Unternehmensgründer Henry Timken war als Kind mit seiner Familie 1839 aus Deutschland in die USA ausgewandert und hatte sich dort bald mehrere Patente für die Herstellung von Kugellagern und Biegefedern gesichert. Zunächst baute er diese für Pferdekutschen, später erkannte er die Chance, die aufstrebende Autoindustrie zu versorgen. Henry Timken starb 1909, aber seine Nachfolger stiegen 1915 in die Stahlproduktion ein, um während der Engpässe im Ersten Weltkrieg den Bestand zu sichern. Anfang der Fünfzigerjahre war das Unternehmen so mächtig geworden, dass der Supreme Court Timken vorwarf, gegen das Kartellgesetz zu verstoßen und den Handel bewusst beschränkt zu haben.

Vor vier Jahren schließlich war der Druck der Investoren auf die Führung gestiegen, die beiden Bereiche zu trennen. Doch die engen Verbindungen bleiben bis heute: Noch immer besitzen viele Aktionäre Anteile an beiden Firmen, die Familie hält an beiden Unternehmen rund zehn Prozent und die Hauptsitze befinden sich wenige Minuten voneinander entfernt in der Kleinstadt Canton.

Doch hier enden die Gemeinsamkeiten. Während Timken einen Umsatz von 2,7 Milliarden Dollar erwirtschaftet, weltweit 14.000 Mitarbeiter beschäftigt und in den vergangenen Jahren dank zahlreicher Übernahmen weiter gewachsen ist, kämpft der Stahlbetrieb gleichen Namens gegen die Krise der US-Stahlindustrie an. Die Fabriken liefen in den vergangenen Jahren mit halber Kapazität, die Firma rutschte in die Verlustzone und musste zwölf Prozent der Belegschaft entlassen. Mitarbeiter, die im Schnitt 72.000 Dollar pro Jahr verdient hatten, verloren von einem auf den anderen Tag ihre Stelle, am Ende blieben von ehemals 3.000 noch 2.500 übrig. Eine gerade erst für 50 Millionen Dollar gebaute Anlage zur Härtung von Stahl wurde stillgelegt.



Timken Jr., der das Unternehmen in fünfter Generation leitet und dessen Frau im Vorstand der republikanischen Partei in Ohio sitzt, wandte sich in seiner Verzweiflung an Washington und bat um Hilfe. Die Stahlindustrie, argumentierte er, könne Phasen des wirtschaftlichen Abschwungs weitaus besser überbrücken, wenn der weltweite Handel unter fairen Bedingungen stattfinde. Die Überproduktion aus Ländern wie China habe den Markt geflutet und amerikanische Firmen mit Billigimporten verdrängt. Unter Donald Trump schließlich fand Timken Gehör.