Vergangene Woche durchsuchten Staatsanwälte und Kriminalbeamte mehrere Standorte von Porsche und sicherten Unterlagen. Nun will der Sportwagenhersteller verhindern, dass die Ermittler die Dokumente auswerten. Porsche habe gegen die vorläufige Sicherstellung zur Sichtung vollumfänglich Widerspruch eingelegt, sagte ein Sprecher der Stuttgarter Staatsanwaltschaft.

Demnach muss nun das Amtsgericht entscheiden, ob die Staatsanwaltschaft die Unterlagen auf belastendes Material hin durchsuchen darf oder nicht. Anlass der Durchsuchungen ist eine mögliche Verwicklung der Volkswagen-Tochter in den Dieselabgasskandal des Autokonzerns. Die sichergestellten Unterlagen gehen dem Sprecher zufolge vorerst nicht an Porsche zurück: "Die bleiben erst mal, wo sie sind. Aber man sichtet sie noch nicht."

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft von vergangener Woche besteht gegen drei Mitarbeiter der Porsche AG der Verdacht des Betrugs und der strafbaren Werbung. Es gehe um mögliche Manipulationen der Abgasreinigung von Dieselautos. Darum hatten Einsatzkräfte vor gut einer Woche unter anderem die Porsche-Zentrale in Stuttgart-Zuffenhausen und das Entwicklungszentrum in Weissach durchsucht. Ein hochrangiger Porsche-Mitarbeiter wurde zudem in Untersuchungshaft genommen, Medienberichten zufolge handelt es sich um den Motorenchef Jörg Kerner. Porsche weist die Vorwürfe zurück.

Die VW-Tochter Audi hatte große Sechszylinder-Dieselmotoren auch an Porsche geliefert. Sie werden in Varianten des SUV Cayenne eingebaut. Im Zuge des VW-Abgasskandals war Porsche bereits im Herbst 2016 ins Visier geraten.