Facebook hat in seinen ersten Quartalsergebnissen seit dem Ausbruch des aktuellen Datenskandals erneut kräftige Zuwächse bei Umsatz und Gewinn präsentiert. Auch die Zahl monatlich aktiver Nutzer stieg von 2,13 auf 2,2 Milliarden. Die Zahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten – die Aktie legte nachbörslich um fast vier Prozent zu.

"Jeder redet davon, wie schlecht es um Facebook steht, aber dieser Quartalsbericht ist sehr positiv und bekräftigt, dass es Facebook gutgeht und sie da durchkommen", sagte Portfoliomanager Daniel Morgan vom Synovus Trust, der selbst in Facebook investiert hat. Neben dem gleichnamigen Sozialen Netzwerk gehören zu Facebook auch der Messaging-Dienst Whatsapp und die Foto-App Instagram. Konzernchef Mark Zuckerberg zeigte sich erfreut: "Trotz der Herausforderungen ... hat unser Geschäft 2018 einen starken Start gehabt." Neben dem Datenskandal dürfte Zuckerberg mit den Herausforderungen auch die mutmaßliche Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf und Probleme mit Hassbeiträgen gemeint haben.

Zu diesen Themen musste sich Zuckerberg kürzlich auch vor Abgeordneten im US-Kongress verantworten. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie die britische Firma Cambridge Analytica Daten von Millionen Facebook-Nutzern abgreifen konnte, um den Wahlkampf von Donald Trump zu unterstützen. Eine Teilnahme an einer für Donnerstag vorgesehenen Anhörung im US-Repräsentantenhaus zu Filtern von Sozialen Medien lehnte Facebook ab.

Um einer schärferen Regulierung zu entkommen, geht das Unternehmen aus Menlo Park in die Offensive: Facebook verspricht seinen Mitgliedern weltweit mehr Transparenz und Kontrolle über ihre Daten. Trotz dieser Veränderungen will das 2004 gegründete Unternehmen sein wichtiges Anzeigengeschäft nicht antasten. Von Januar bis März gelang dies problemlos: Der Umsatz sprang um 49 Prozent auf fast zwölf Milliarden US-Dollar, der Gewinn um 64 Prozent auf 4,99 Milliarden Dollar. Diese Ergebnisse lagen über den Erwartungen von Analysten. Mehr als 98 Prozent der Einnahmen kamen aus Werbung – vor allem auf mobilen Geräten und dort überwiegend über Videos.

Um den Anforderungen rund um die neue EU-Datenschutzgrundverordnung und dem Kampf gegen Hassbeiträge nachzukommen, benötigt Facebook mehr Mitarbeiter. Ende März beschäftigte der Konzern 27.742 Menschen und damit 48 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Ein starker Effekt des Datenskandals war ohnehin nicht zu erwarten – allein schon weil die Kontroverse um die Weitergabe von Nutzerdaten an die Firma Cambridge Analytica erst wenige Tage vor dem Ende des Quartals im März entbrannt war. Wenn es Auswirkungen gibt, werden sie erst im laufenden Vierteljahr richtig zur Geltung kommen.

Zum anderen hatte Facebook wiederholt betont, das Unternehmen habe auch nach Aufrufen zum Verlassen der Plattform keinen bedeutenden Rückgang der Aktivität festgestellt. Die durchschnittliche Zahl täglich aktiver Nutzer im März belegt dies: Sie lag bei 1,45 Milliarden nach 1,4 Milliarden im Dezember 2017. Auch der übliche Anteil der täglich aktiven Nutzer von 66 Prozent der gesamten Mitgliederzahl blieb unverändert.

Die massive Kritik an Facebook und die Aussicht auf eine mögliche härtere Regulierung auch im Heimatmarkt USA hatten nach dem Skandal zunächst Zweifel bei Anlegern geweckt, die den Aktienkurs in den vergangenen Wochen unter Druck brachten.

In Europa stieg die Zahl täglich aktiver Nutzer von 277 auf 282 Millionen, im Heimatmarkt Nordamerika legte sie von 184 auf 185 Millionen zu. Facebook erlöste pro Nutzer in den USA und Kanada 23,14 US-Dollar (19 Euro) und in Europa 8,01 Dollar.