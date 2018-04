Die Familie Haub hat keine Hoffnung mehr, den vermissten Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub lebend zu finden. Nach mehr als sieben Tagen "in den extremklimatischen Bedingungen eines Gletschergebietes" bestehe keine Überlebenswahrscheinlichkeit mehr, teilte Tengelmann im Namen der Familie mit. Die Suche werde nun umgestellt. Aufgeben will die Familie aber nicht: Ziel sei es, Karl-Erivan Haub unbedingt zu bergen. Das Familienunternehmen übernehme auch alle dafür anfallenden Kosten.

Haub war am Samstag zu einer Skitour am Klein Matterhorn bei Zermatt in der Schweiz aufgebrochen. Dort verschwand er spurlos. Retter spekulieren, dass er von einer Lawine erfasst oder in eine Gletscherspalte gestürzt sein könnte. Seine Familie schlug am Sonntagmorgen Alarm. Seitdem haben zeitweise 60 Rettungskräfte in dem schwierigen Terrain auf Schweizer und italienischer Seite nach ihm gesucht.



Doch die Suche gestaltete sich vor allem wegen des Wetters schwierig. Auch gibt es in der Region Tausende Gletscherspalten, teils Hunderte Meter tief. Die Einsatzkräfte seilten sich in die bekanntesten Spalten ab und leuchteten sie aus. Auch Rettungshubschrauber waren im Einsatz.



Der leitende Rettungsarzt Axel Mann sah bereits am Mittwoch nur noch eine minimale Überlebenschance. Haub war nur leicht bekleidet. Er wollte für ein Skirennen trainieren.

Der 58-jährige Haub gehörte zu den reichsten deutschen Unternehmern. Das Vermögen der Unternehmerfamilie wurde zuletzt vom manager magazin auf rund 4,2 Milliarden Euro geschätzt. Zu dem geleiteten Familienimperium gehören unter anderem Deutschlands größter Textil-Discounter Kik und die Baumarktkette Obi.