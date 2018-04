Der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Rainer Hoffmann hat gefordert, Selbstständige, die für Online-Vermittler wie Uber arbeiten, besser gesetzlich zu schützen. Das sagte er im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung am Samstag. Unternehmen wie Uber, die sich nur als Vermittler zwischen dem Kunde und dem Fahrer sehen, müssten ihre Verantwortung als Arbeitgeber anerkennen: Die Tarifbindung müsste deshalb auf sie ausgeweitet werden.

Hoffmann sagte, auch Menschen in der Plattform-Ökonomie brauchten Pausen und müssten sozial abgesichert sein. "Es kann nicht sein, dass der Acht-Stunden-Tag aufgelöst wird und es keine elfstündigen Ruhezeiten mehr gibt", sagte er. "Es entsteht ein diitales Proletariat, wenn wir die Spielregeln für die Plattform-Ökonomie für den digitalen Kapitalismus nicht weiter entwickeln." Er sprach von "moderner Sklaverei".

Arbeitnehmerrechte wie maximale Arbeits- und notwendige Ruhezeiten sind in Deutschland im Arbeitszeitgesetz geregelt. Es gilt nur für Angestellte. Um für ein Plattform-Unternehmen wie Uber zu arbeiten, müssen Interessenten sich allerdings selbstständig machen. Das Unternehmen vermittelt lediglich die Aufträge. Dadurch haben die Fahrerinnen und Fahrer keine Urlaubsansprüche oder Anspruch auf Lohnausgleich im Krankheitsfall, da sie nicht bei Uber angestellt sind.

Unternehmen, die nach diesem Modell arbeiten, sagen dagegen, dieses Modell mache die Menschen flexibler: Sie könnten für verschiedene Anbieter arbeiten, nur so viel wie sie wollen und jederzeit ihre Arbeit unterbrechen, wenn sich eine andere Möglichkeit ergibt.

Zwei Millionen Beschäftigte in der Plattform-Ökonomie

Der DGB schätzt, dass in Deutschland mehr als zwei Millionen Menschen in der Plattform-Ökonomie arbeiten. Bis zu eine Millionen davon sind laut Hoffmann als so genannte Crowdworker registriert, deren Dienste man online einkaufen kann: Der Bau einer Webseite oder das Prüfen eines Datensatzes etwa. Auch Plattformen wie Amazons Mechanical Turk fallen darunter. Dort können Menschen Kleinstaufgaben übernehmen, die Computern schwer fallen, von Menschen aber sehr schnell erledigt werden können, zum Beispiel einen bestimmten Gegenstand auf einem Bild markieren. Die Erledigung der Aufgaben dauert teilweise nur Sekunden und wird mit wenigen Cent bezahlt. Dadurch treten Menschen weltweit miteinander auf der Plattform in Konkurrenz.

Wenn es eine Auflösung von Ort, Raum und Zeit gibt, wenn Arbeiten über Internetplattformen weltweit vergeben werden können, dann brauchen wir mindestens europäische Spielregeln, um Fehlentwicklungen zu begrenzen", sagte Hoffmann. Die EU-Kommission arbeite an Vorschlägen, Hoffman sagte jedoch, es sei Zeit, dass diese umgesetzt würden.