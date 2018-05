Eine der weiterhin ungeklärten Fragen im VW-Abgasskandal lautet: Wann wusste der damalige Konzernchef Martin Winterkorn von der Betrugssoftware, die in Millionen Dieselautos eingebaut war, um die im Labor gemessenen Abgaswerte zu senken? Aufgeflogen sind die jahrelangen Manipulationen Mitte September 2015 in den USA – doch vermutet wird, dass Winterkorn schon viel früher davon wusste und es verschwieg, bis US-Behörden dem Autohersteller auf die Schliche kamen.

Nun belastet ein hochrangiger VW-Jurist den früheren Vorstandsvorsitzenden Medienberichten zufolge schwer. Wie die Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR berichten, sagte der namentlich nicht genannte Jurist bei der ermittelnden Staatsanwaltschaft Braunschweig aus, er habe am 27. Juli 2015 mit Winterkorn in dessen Büro in der Wolfsburger Konzernzentrale über die betrügerische Software gesprochen, die in Dieselfahrzeuge von VW für den US-Markt verbaut sei. Diese Software senkte nur auf dem Prüfstand die Menge der abgegebenen Schadstoffe, nicht aber im normalen Fahrbetrieb.

Laut den Berichten will der Jurist Winterkorn den eindringlichen Rat gegeben haben, selbst die Initiative zur Aufklärung der Sache zu ergreifen, statt weiter zu schweigen und es darauf anzulegen, von den US-Behörden überführt zu werden. Irgendwann würden die Amerikaner selbst dahinterkommen, soll der Jurist Winterkorn gewarnt haben.



Winterkorn will nichts gewusst haben

Tatsächlich ermittelten Experten im Auftrag der US-Behörden schon seit Mitte 2014, wie es sein konnte, dass Dieselautos von VW auf der Straße erheblich mehr Stickoxide in die Luft blasen als im Labor gemessen. VW redete sich in Gesprächen mit den US-Behörden mehrfach heraus und sprach von einem Softwarefehler. Erst als die Amerikaner dem deutschen Autohersteller mit dem Entzug von Zulassungen drohten, lenkte dieser am 3. September 2015 ein und räumte die Manipulationen gegenüber den Behörden ein.

Winterkorns Anwalt Felix Dörr sagte der Süddeutschen Zeitung, er könne zu der Aussage des VW-Juristen nichts sagen, da ihm das Protokoll der Vernehmung nicht vorliege. Laut der Zeitung soll der Jurist bei den internen Untersuchungen von VW zur Aufklärung der Affäre aber dieselben Angaben gemacht haben wie bei der Staatsanwaltschaft. Winterkorn war am 23. September 2015 als VW-Chef zurückgetreten. Er will auch erst wenige Tage vor Bekanntwerden der Manipulationen von der Existenz der Software erfahren haben und sprach von einem "Fehler einiger weniger".

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass das US-Justizministerium Anklage gegen Winterkorn erhoben hat. Es beschuldigt den ehemaligen VW-Chef der Mittäterschaft im Diesel-Abgasskandal. Das zuständige Gericht in Detroit hatte die entsprechend erweiterte Anklageschrift veröffentlicht. Winterkorn wird darin vorgeworfen, Teil einer Verschwörung zum Verstoß gegen US-Umweltgesetze gewesen zu sein.

Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass sich der ehemalige VW-Chef vor einem US-Gericht verantworten muss, da das Grundgesetz die Auslieferung von Staatsbürgern verbietet. Ein Gerichtsverfahren ist aber noch in Deutschland möglich: Die Braunschweiger Staatsanwaltschaft ermittelt nach wie vor und zählt Winterkorn nach eigenen Angaben zu einem Kreis von 37 Verdächtigen in dem Fall. Dazu gehört laut Süddeutscher Zeitung auch der zitierte VW-Jurist.