Die US-Kartellbehörden haben die Übernahme des Saatgut- und Agrarchemieherstellers Monsanto durch Bayer unter strengen Auflagen genehmigt. Dies teilte das US-Justizministerium mit. Die Zustimmung gab es allerdings nur unter der Bedingung, dass milliardenschwere Geschäftsanteile verkauft werden.

Die US-Behörden hatten die geplante Transaktion wegen zu hoher Marktmacht eigentlich als illegal eingestuft. Um dennoch eine Genehmigung zu erhalten, musste Bayer dem Justizministerium zufolge dem größten Kompromiss zustimmen, der jemals bei einer Übernahme in den USA vereinbart wurde. Insgesamt müsse sich Bayer von Geschäftsteilen im Wert von rund neun Milliarden Dollar – darunter fast das gesamte eigene Saatgutgeschäft – trennen, damit bei der Fusion mit Monsanto keine Nachteile für Wettbewerber und Verbraucher entstünden. Die Einigung sei ein "historischer Vergleich".

Bayer will für Monsanto rund 62,5 Milliarden Dollar zahlen. Es handelt sich um die bisher größte Übernahme durch einen deutschen Konzern im Ausland. Durch den Kauf wird Bayer zum weltweit führenden Anbieter für Saatgut und Pflanzenschutzmittel. Zwar ist der Kauf laut Marktexperten für Bayer strategisch sinnvoll, weil sich die beiden Unternehmen ergänzen. Monsanto steht in Europa aber seit Jahren wegen seiner gentechnisch veränderten Produkte in der Kritik. Nicht zuletzt, weil der Konzern den Unkrautvernichter Glyphosat vertreibt, der im Verdacht steht, krebserregend zu sein.

Mit der Zustimmung der US-Kartellbehörden ist Bayer bei der 2016 angekündigten Übernahme fast am Ziel. Im März hatte bereits die EU-Wettbewerbsbehörde die Transaktion genehmigt, zuvor die Behörden anderer wichtiger Länder wie China, Südafrika und Brasilien. In Mexiko und Kanada stehen die Genehmigungen noch aus.