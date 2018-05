Der neue VW-Chef Herbert Diess will den viel beschworenen Kulturwandel im Konzern entschlossener umsetzen. Dauerhafter wirtschaftlicher Erfolg sei nur mit einer gesunden Unternehmenskultur möglich, sagte er auf der Hauptversammlung in Berlin, wo er erstmals vor die Aktionäre trat. "Volkswagen muss in diesem Sinne noch ehrlicher, offener, wahrhaftiger, in einem Wort: anständiger werden."

Diess verlangte, Volkswagen müsse bei Entscheidungen und deren Umsetzung schneller werden. Die Wege seien zu lang, zudem gebe es an vielen Stellen Doppelarbeit. Das solle mit der neuen Konzernstruktur anders werden.

Dabei könnten auch Randbereiche ausgegliedert werden: "Für Nicht-Kerngeschäfte wie Ducati, Renk und MAN Diesel & Turbo werden wir belastbare Zukunftsperspektiven finden", sagte Diess. Man werde sich dabei aber Zeit lassen und gründlich vorgehen. Die Sparte der schweren Nutzfahrzeuge – Volkswagen Truck & Bus – solle weitgehend unabhängig von der Steuerung durch den Konzern aufgestellt und "in absehbarer Zeit" fit für die Börse werden.

Die zwölf Marken des weltgrößten Autobauers sollen in den Segmenten Massenmarkt, Premium und Luxus gebündelt werden. Diess will zudem den Weg in die Elektromobilität, selbstfahrende Autos und neue Mobilitätsdienste vorantreiben. Für das bei der Automesse IAA im vergangenen September angekündigte Beschaffungsvolumen von 50 Milliarden Euro für Batterietechnologie und -Zellen habe Volkswagen inzwischen Lieferanten für ein Volumen von 40 Milliarden Euro engagiert. In diesem Zusammenhang forderte Diess erneut auch eine Batteriezellenfertigung in Europa.

Der frühere VW-Markenvorstand Diess hatte Mitte April die Führung des Gesamtkonzerns von Matthias Müller übernommen, dem Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch eine "herausragende Leistung" bescheinigte. Müller habe den Kulturwandel angestoßen und mit hohem persönlichen Einsatz dafür gesorgt, dass der Konzern "in der Spur geblieben" und robuster als zuvor sei, sagte Pötsch auf der Hauptversammlung.