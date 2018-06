Die Milliardengeldbuße von VW wegen Abgasmanipulationen ist mittlerweile in der niedersächsischen Staatskasse eingegangen. Uneins sind die Bundesländer aber noch darüber, wie das Geld nun verteilt werden soll. Während die Finanzminister der Länder Hessen und Schleswig-Holstein eine bundesweite Verteilung befürworten, lehnt dies der Freistaat Bayern ab. Verhängt hatte die Strafe die Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen Aufsichtspflichtverletzung im Abgasskandal.

In München sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU): "Zusätzliche Mittel hat natürlich jeder gerne zur Verfügung. Aber die Frage, wem das Geld zusteht, ist vom Grundgesetz und dem Finanzausgleichsgesetz klar geregelt, also eine Rechtsfrage und keine Frage des Anstands." Auch Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) sprach sich dagegen aus, je nach Einzelfall die Zahlungsströme im Land zu verändern.

Auch Baden-Württembergs Finanzministerium teilte mit, die Verteilung von Bußgeld spiele beim Finanzausgleich keine Rolle. "Sie kommen dem Land zugute, in dem sie verhängt werden. Wollte man das ändern, müsste die Finanzverfassung entsprechend novelliert werden", sagte eine Sprecherin von Ministerin Edith Sitzmann (Grüne).

"Fälle wie der von VW sind von nationaler Bedeutung"

Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) argumentiert hingegen, die Praktiken des Autoherstellers hätten bundesweit Schaden angerichtet. Damit nicht nur Niedersachsen als einziges Land Nutznießer der VW-Milliarde werde, solle ein Schadensausgleich entwickelt werden, sagte der aktuelle Vizevorsitzende der Länderministerkonferenz.



"Länder und Kommunen müssen sich in der ganzen Republik wegen der Abgasskandale noch mehr Gedanken über saubere Luft machen: Fälle wie der von VW sind von nationaler Bedeutung", sagte Schäfer. Er verwies auf frühere Fälle, zu denen er bereits ähnliche Forderungen erhoben habe. "Auch gegen Banken verhängte Geldbußen verblieben bislang bei einzelnen Ländern – auch wenn die Banken Kunden deutschlandweit bei der Steuerhinterziehung behilflich waren." Die gute Zusammenarbeit der Behörden über Ländergrenzen hinweg solle nicht beim Geld enden.

Auch Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold von den Grünen plädierte dafür, das Geld nicht nur Niedersachsen, sondern allen Ländern zugutekommen zu lassen. "Der Anstand würde es gebieten, das Geld bundesweit allen Betroffenen zur Verfügung zu stellen", sagte sie den Lübecker Nachrichten. Andernfalls sei das Ganze ein Stück aus dem Tollhaus und stelle den Föderalismus auf den Kopf. "Niedersachsen weiß nicht wohin mit der Milliarde, während die Kommunen bundesweit mühsam das Geld für die Umsetzung von Luftreinhalteplänen zusammensuchen."

Kein Verständnis hat Heinold nach eigenen Angaben dafür, wenn VW das Bußgeld steuerlich geltend machen könnte: "Sollte VW die Strafzahlung jetzt auch noch zu Lasten aller Bundesländer von der Steuer absetzen können, würde das dem Fass endgültig den Boden ausschlagen."

Volkswagen und die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatten in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass das Unternehmen wegen der Dieselaffäre in Deutschland eine Milliarde Euro Bußgeld zahlt. Das Geld ging am Montag bei der Landeskasse Niedersachsen ein. Zur Verwendung will die Landesregierung in Hannover "im zeitlichen Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen einen Vorschlag unterbreiten".