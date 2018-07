Der Onlinemarktplatz Dawanda stellt nach fast zwölf Jahren sein Handelsportal für selbst gefertigte Produkte und Design zum 30. August 2018 ein. Den Käufern und Verkäufern auf der Plattform empfiehlt das Unternehmen einen Wechsel zum US-Shopping-Portal Etsy. Dawanda war 2006 gegründet worden, um handgemachte Produkte als neue Kategorie im Onlinehandel zu etablieren.

Claudia Helming, Gründerin und Geschäftsführerin von Dawanda, teilte laut dem Portal deutsche-startups.de mit: "Gemeinsam mit unserer Community haben wir Do-it-yourself in den vergangenen 12 Jahren in Europa salonfähig gemacht und handgemachte Produkte als neue Kategorie im E-Commerce etabliert. Auf diese Leistung können wir stolz sein! Dennoch mussten wir uns in den letzten Jahren zunehmend eingestehen, dass es uns alleine nicht gelingen wird, das Wachstum weiter voranzutreiben. Darum müssen wir jetzt handeln – um unseren Verkäufern auch langfristig das Bestehen ihrer Unternehmen, ihre Einkommen und weiteres Wachstum zu sichern."

Für die nach Einschätzung von Branchenkennern noch etwa 150 Mitarbeiter von Dawanda soll es nach Angaben des Unternehmens ein Abfindungspaket geben. Ein Großteil der Beschäftigten sei bereits freigestellt.



Einer Mitteilung von Etsy zufolge listet Dawanda derzeit etwa vier Millionen Artikel. 2017 hätten zwei Millionen Käufer und 70.000 aktive Verkäufer auf der Onlineplattform zueinander gefunden.