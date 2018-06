Markus Miele ist Geschäftsführender Gesellschafter des Hausgerätegerstellers Miele. Seit der Gründung vor 119 Jahren befindet sich das Unternehmen im Eigentum der Familien Miele und Zinkann. Produziert wird weiterhin auch am Stammsitz in Gütersloh, wo ein Viertel der fast 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sind.



ZEIT ONLINE: Herr Miele, wir mieten Autos und Wohnungen per App, teure Anschaffungen wie eine Waschmaschine passen heute nicht so recht in den Trend der Share Economy und des vermeintlichen Postmaterialismus. Oder täuschen wir uns da?

Markus Miele: Die Tendenzen zur Share Economy beobachten wir natürlich sehr genau und testen auch für Miele das eine oder andere Modell, etwa auf Basis von Mietlösungen und Abrechnung per Waschgang. Davon abgesehen, gibt es schon lange Wäschereien und Waschsalons, in denen ich mit Münzen wunderbar waschen kann. Aber das ist meist sehr zeitaufwendig und umständlich. Natürlich kann ich meine Sachen auch abholen und waschen lassen, aber das ist dann wieder ein Rechenexempel, vor allem auf lange Sicht. Außerdem zählt für viele Leute, dass Waschen etwas Privates ist. Man weiß ja nicht, was vorher in einer öffentlich zugänglichen Maschine zu welchen Temperaturen gewaschen wurde.

ZEIT ONLINE: Also ist Share Economy nur ein Randphänomen. Wenn die sogenannten Digital Natives ein bestimmtes Alter erreichen, wollen sie ihre eigene Maschine?

Miele: Das wird sich zeigen. Auf jeden Fall sind die Digital Natives noch nicht in dem Alter, in dem sie typische Miele-Kunden wären, mancher hat aber vielleicht schon die alte Maschine der Eltern in der Studentenbude. Es ist meist nicht der Erstkauf, sondern der zweite oder dritte, wenn man sich für unser Gerät entscheidet. Wenn ich zum ersten Mal eine Waschmaschine kaufe, ist das Geld relativ knapp. Dass aber jeder gerne seine eigene Waschmaschine besitzt, ist übrigens in fast allen Kulturkreisen der Welt so.

ZEIT ONLINE: Waschen ist ja eher eine profane Angelegenheit. Woher kommt diese fast kultische Verehrung ihrer Produkte?

Miele: Die Mund-zu-Mund-Propaganda, oft über Generationen hinweg, hat bei uns ganz gut funktioniert. Am Ende zählen nämlich die Erfahrungen mit dem Produkt. Zum Beispiel testen wir auf eine Lebensdauer von 20 Jahren. Aktuell haben wir im Labor knapp 180 Geräte stehen, die wir im Dauerlauf betreiben, Dauerwaschen, Dauerschleudern und so weiter. Bei einer Waschmaschine sind das 10.000 Stunden, sie läuft also über ein Jahr durchgehend. Dann können wir beurteilen, ob eine Maschine so lange hält, wie man es von der Marke Miele erwartet. Aber natürlich haben uns über die Jahrzehnte immer wieder auch technische Features geholfen, die es so nur bei Miele gibt. Wenn man als Kunde einmal gute Erfahrung mit einem Produkt macht, ist es sehr wahrscheinlich, dass man es seinen Freunden und Verwandten weiterempfiehlt und beim nächsten Mal auch selbst wieder kauft.

ZEIT ONLINE: Und das gilt auch heute in einer angeblich so schnelllebigen Zeit, in der sich die Leute alle zwei Jahre ein neues Handy kaufen, das genauso viel kostet wie eine Waschmaschine?

Miele: Ja, denn bei einer Waschmaschine ist entscheidend, dass sie zuverlässig funktioniert, gründlich und schonend wäscht, leicht zu bedienen ist und dabei möglichst wenig Energie verbraucht. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, warum soll ich mir dann alle zwei Jahre eine neue Maschine kaufen?

ZEIT ONLINE: Kaufen die Leute mehr Waschmaschinen, wenn es mit der Wirtschaft gut läuft?

Miele: Uns hilft schon, dass die Menschen momentan bereit sind, ihr Geld verstärkt in langlebige Güter anzulegen, zum Beispiel wegen der niedrigen Zinsen. Wenn man das Geld auf dem Konto lässt, wird nicht wesentlich mehr daraus. Deshalb möchten die Menschen wertbeständig investieren, zum Beispiel in eine neue Küche. Den Leuten ist dabei bewusst, dass sie in unseren Produkten einen Mehrwert finden. Außerdem profitieren wir davon, dass in Deutschland wieder mehr gebaut wird. Wer ein neues Haus baut, braucht meistens auch eine neue Küche.

Man geht nicht zum Händler und sagt, meine Waschmaschine sieht nicht mehr so schön aus, ich brauche eine neue.

ZEIT ONLINE: Aber eine neue Waschmaschine braucht man dann nicht unbedingt.

Miele: Das stimmt, der Markt für Waschmaschinen funktioniert anders. In Deutschland nimmt die Zahl der Haushalte, die sich eine Waschmaschine zulegen, seit Jahren kaum noch zu; es ist eher ein kontinuierliches Austauschgeschäft: Eine kaputte Maschine wird durch eine neue ersetzt. Man geht nicht zum Händler und sagt, meine Waschmaschine sieht nicht mehr so schön aus, ich brauche eine neue. Beim Auto ist das anders. Trotzdem sind unsere Stückzahlen auch in Deutschland stetig weiter gestiegen, wenngleich in den Ländern, in denen wir noch nicht so lange vertreten und unsere Marktanteile klein sind, das Wachstumspotenzial höher ist.

ZEIT ONLINE: Ihr Familienunternehmen existiert seit mehr als 100 Jahren. Könnten Sie sich vorstellen, im heutigen Deutschland noch einmal Miele neu zu gründen?

Miele: Ich denke schon, dass es funktionieren würde. Man braucht immer ein Produkt, das sich vom Rest unterscheidet, das besser ist und eine andere Qualität bietet. Dafür sind die Kunden bereit, mehr Geld auszugeben. Nehmen Sie zum Beispiel die Autoindustrie, in der es noch viel größere Preisunterschiede zwischen Premium- und Einstiegsmodellen gibt, also etwa zwischen einer Mercedes S-Klasse und einem kleinen Fiat. Man braucht aber die zündende Idee, und die hatten mein Urgroßvater und sein Partner Reinhard Zinkann damals mit ihren besonders robusten Buttermaschinen, mit denen alles begann.

ZEIT ONLINE: Hat Ihr Unternehmen nicht vor allem von den goldenen Jahren der BRD profitiert, von der sozialen Marktwirtschaft und davon, dass es Wohlstand für alle gab?

Miele: Natürlich hatten Wiederaufbau und Wirtschaftswunder an der Entwicklung auch unseres Unternehmens großen Anteil. Und sicher brauchte es einen gewissen Wohlstand, um sich einen Waschvollautomaten, wie man damals sagte, leisten zu können und später einen Trockner oder einen Geschirrspüler. Miele als deutsche Qualitätsmarke war auch immer im oberen Preissegment angesiedelt. Über einen langen Zeitraum betrachtet, relativiert sich der höhere Preis aber wieder: Gerade heute habe ich einen Brief von einer Familie auf dem Schreibtisch liegen, dass ihr Trockner jetzt nach 45 Jahren langsam den Geist aufgibt. 45 Jahre ist schon ein Ausnahmefall, aber wenn ich überlege, wie oft man sonst einen Trockner im Leben kaufen müsste, war das für diese Familie eine äußerst günstige Anschaffung.