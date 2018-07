Der Aufsichtsrat von Thyssenkrupp hat der Fusion der Stahlsparte mit Tata Steel zugestimmt. Die Unterzeichnung der Verträge mit dem indischen Konkurrenten stünde kurz bevor, teilte Thyssenkrupp mit. Durch den Zusammenschluss soll Europas zweitgrößter Stahlkonzern mit etwa 48.000 Mitarbeitern entstehen.

"Das Joint Venture mit Tata Steel ist ein wichtiger Meilenstein für die Transformation von Thyssenkrupp zu einem Industrie- und Dienstleistungskonzern", teilte das Unternehmen in einer ersten Stellungnahme mit. Die Konzernführung gehe zudem von einer Verbesserung der finanziellen Situation aus. Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger will so das konjunkturanfällige Geschäft breiter aufstellen und Spielraum für den Ausbau der Technologiegeschäfte gewinnen.

An dem neuen Gemeinschaftsunternehmen mit Sitz in den Niederlanden wird Thyssenkrupp nur noch eine Beteiligung von 50 Prozent halten. Weitere Werke sollen in Deutschland und Großbritannien betrieben werden.

Bis zu 4.000 Stellen sollen abgebaut werden

Nach Protesten hatten schließlich auch die Arbeitnehmervertreter dem Vorhaben zugestimmt. Die deutschen Stahlkocher hatten zuvor Beschäftigungsgarantie bis zum 30. September 2026 sowie eine langfristige Standortsicherung erhalten. Geplant ist aber auch der Abbau von bis zu 4.000 Stellen, davon etwa die Hälfte in Deutschland.

Der Deal ist europaweit der größte in der Branche seit der Übernahme von Arcelor durch Mittal im Jahr 2007.