Ein Mitarbeiter von Tesla soll durch eine "umfassende und schädliche Sabotage" die Produktionsabläufe des Elektroautoherstellers empfindlich gestört haben. Das behauptet zumindest Tesla-Chef Elon Musk in einer Mail an die Mitarbeiter seines Unternehmens, die vom US-Sender CNBC veröffentlicht wurde und auch der Nachrichtenagentur Reuters vorlag. Demnach ist das volle Ausmaß der Sabotage noch nicht klar. Doch was der Mitarbeiter bislang zugegeben habe, sei schon "ziemlich schlecht", schreibt Musk.



Dem Tesla-Chef zufolge soll der Mitarbeiter unter falschen Nutzernamen Änderungen am Produktionssystem des Autoherstellers vorgenommen und große Mengen hochsensibler Daten an Dritte weitergegeben haben.

In der Mail schreibt Musk, der Angestellte habe aus Rachsucht gehandelt, da ihm zuvor eine Beförderung versagt worden war. Allerdings, so führt der Konzernchef weiter aus, könnte noch weit mehr dahinterstecken. "Wie Ihr wisst, gibt es eine lange Liste von Organisationen, die wollen, dass Tesla stirbt", warnte er die Mitarbeiter. Er verwies auf die Öl- und Gasindustrie sowie auf Wall-Street-Spekulanten, die gegen die Aktie der Firma wetten.

"Nur die Paranoiden überleben"

Kurz danach verschickte Musk dann eine zweite E-Mail, in der er eine erneute Verzögerung bei der Fertigung des Model 3 ankündigte. Demnach wurde die Produktion des Elektroautos durch einen Brand gestört. "Letzte Nacht hatten wir einen weiteren merkwürdigen Zwischenfall, der schwer zu erklären ist", heißt es in Musks Schreiben. Es sei zu einem kleinen Feuer gekommen, durch das der Karosseriebau für einige Stunden gestoppt werden musste. Auch hier deutete der Tesla-Chef einen Sabotageakt an. Es könne sich zwar durchaus um Zufall handeln, doch: "Nur die Paranoiden überleben". Die Mitarbeiter sollten auf alles achten, was "nicht im besten Interesse unseres Unternehmens ist".

Der Autohersteller – dank seines relativ immensen Wachstums innerhalb kurzer Zeit gilt er als E-Auto-Pionier – kämpft seit einiger Zeit mit Verlusten, verfehlten Produktionszielen, der Abwanderung von Führungskräften und tödlichen Unfällen seiner Autos. Zuletzt hatte Musk angekündigt, fast jede zehnte Stelle zu streichen.

Das Model 3 sollte die Wende bringen und als erstes Fabrikat des Konzerns ein Massenprodukt werden. Vor rund zwei Wochen zeigte sich Musk noch optimistisch für das Erreichen des ursprünglichen Ziels, einer wöchentlichen Produktionsrate von rund 5.000 Model 3. Dieser Produktionsplan wird nun nicht zu halten sein. In seiner zweiten E-Mail gratulierte der Tesla-Boss seinen Mitarbeitern deshalb zwar zu den bereits gemachten Fortschritten, forderte aber zugleich "radikale Verbesserungen".